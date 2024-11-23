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Yeni Malatyaspor-İstanbulspor Maçının Ardından Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Yeni Malatyaspor-İstanbulspor Maçının Ardından Teknik Direktörlerin Açıklamaları
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Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor'a 4-1 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Devriş Deniz ve İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu. Korkmaz, Malatya'nın deprem sonrası zorluklarına dikkat çekti.

Yeni Malatyaspor- İstanbulspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor, evinde karşılaştığı İstanbulspor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Devriş Deniz, uzun bir aradan sonra ilk sahasında oynadıklarını hatırlatarak, İstanbulspor'un duran toplarda yaptığı organizasyonlarla golleri bulduğunu ve bunun da takımlarının oyununu olumsuz etkilediğini ifade etti. Maçın genelinde İstanbulspor'un üstün olduğunu ancak takımının yine de mücadele ettiğini belirten Deniz, "Rakibi de kutluyoruz. Biz burada seyircimiz önünde galip gelmek isterdik ama olmadı, üzgünüz" dedi.

Saha zeminlerinin çok iyi olduğunu da vurgulayan Devriş Deniz, "Maç öncesinde saha zeminini inceledik, gerçekten harika bir zemin vardı. Futbol oynamaya elverişli, şu anda Türkiye standartlarının üzerinde bir zeminimiz var" şeklinde konuştu.

Takım olarak hedeflerinin oyuncu kazandırmak olduğunu, bu doğrultuda mücadelelerine devam edeceklerini söyleyen Deniz, "Şartlar belli, hepimiz bu şartlar altındayız. Hem basın, hem sizler, hepimiz bu mücadeledeyiz. Durum ortada ve bu konuda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

Osman Zeki Korkmaz : "Malatya'nın yarası sarılacak"

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise, takımını değerlendirmek yerine, Malatya şehrinin deprem felaketinin ardından yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Korkmaz, "Kendi takımımla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Malatya, ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden birini deneyimledi. Bu ağır olayla yüzleşen Malatya şehri, diğer illere göre daha az anıldı. Malatya'nın bu zor dönemini unutmadık" diye konuştu.

Korkmaz, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarken, depremde hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı da andı. Osman Zeki Korkmaz, Yeni Malatyaspor'un Türk futbolunda önemli bir yere sahip olduğunu ve kulübün çok değerli futbolcular yetiştirdiğini de ifade etti. Korkmaz, "Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de iken harika bir atmosferi olan bir kulüptü. Umarım kulüp içindeki yaralarını sararak, eski güzel günlerine döner" ifadelerini kullandı.

Stat zeminin iyi olduğuna da değinen Osman Zeki Korkmaz, "Malatya şehri, futbolu yönetenlere de bir mesaj veriyor. Burada çok kaliteli bir zemin var ve bu zeminde uluslararası milli müsabakalardan, diğer organizasyonlara kadar her şey yapılabilir. Geçen sene göreve geldiğimde Süper Lig'de 17 maç vardı, o günden bu yana gördüğüm en güzel zemin burada" diyerek sözlerini tamamladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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