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Yeni Malatyaspor, İstanbulspor'a Mağlup Oldu

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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor, İstanbulspor'a 4-1 yenilerek sahasında 22 ay aradan sonra çıktığı ilk maçta hayal kırıklığı yaşadı. Maçta İstanbulspor'un gollerini Okan (2), Diarra ve Yusuf Ali kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golü ise Fatih'ten geldi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor, 22 ay sonra sahasında çıktığı ilk karşılaşmada İstanbulspor'a 4-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Florian Loshaj'in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe Okan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

39. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Muammer'in vuruşunda defansa çarpan topu önünde bulan Diarra'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

49. dakikada Özcan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Okan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

75. dakikada sağ taraftan gelişen atakta Kerem'in kale önüne yaptığı ortada iyi yükselen Yusuf Ali'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4

90. dakikada Mert Miraç'ın ceza sahası içine girip verdiği pasta topla buluşan Fatih defansı geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4

Hakemler: Erkan Özdamar, Kemal Mavi, Ferhat Çalar

Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes, Yiğit, Alperen (Enes dk. 69 ), Erşan, Berat (Eray dk. 89), Atakan (Metehan dk. 89), Ferhat, Emircan, Burak Efe Fatih dk. 82), Mert Miraç, Cengizhan (Umut dk. 46)

Yedekler: Çınar Yıldızlı, Ömer Çağrı Ataş, Kerem Altunışık, Osman Katipoğlu, Kürşat Yılmaz Selamoğlu

Teknik Direktör: Devriş Deniz

İstanbulspor: İsa, Okan, Fatih, Özcan, Duhan, Muammer (Dijlan Aydın dk. 70), Kubilay, Diarra (Vefa dk. 56), Florian Loshaj (Kerem dk. 70), Jackson Kenio (Yusuf Ali dk. 46), Emir

Yedekler: Mücahit Serbest, Yunus Bahadir, Michael Ologo, Racine Coly, Ali Yaşar, Modestas Vorobjovas

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Fatih (dk. 90) (Yeni Malatyaspor), Okan (dk. 11, dk. 49), Diarra (dk. 39), Yusuf Ali (dk. 75) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Ferhat (dk. 81) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Muammer, Fatih (İstanbulspor) - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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