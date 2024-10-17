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Yeni Malatyaspor, deprem nedeniyle ligden çekilme kararı aldı

Yeni Malatyaspor, deprem nedeniyle ligden çekilme kararı aldı
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Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok, son depremin kulübü ve futbolcuları derinden etkilediğini belirterek, can güvenliğini sağlamak adına ligden çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

Yeni Malatyaspor Kulübü, son depremin ardından ligden çekilme kararı aldı. Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok, futbolcuların ve şehrin yaşadığı büyük zorlukları dile getirdi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok, ligden çekilme kararı aldıklarını kamuoyuna duyurdu. Başkan Altunok, geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü seçimli kongrede görevi devralmasının ardından hızlıca çalışmalara başladıklarını ancak Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki son depremin, kulübü ve şehri büyük ölçüde etkilediğini ifade etti.

Kulübün tesisleri ve stadyumunun 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır hasar aldığını hatırlatan Şahin Altunok, dün meydana gelen depremin ardından tesislerin ve stadyumun daha fazla hasar gördüğünü belirtti. Bugüne kadar kısıtlı imkanlarla mücadele etmeye çalıştıklarını ifade eden Altunok, son depremin durumlarını daha zorlu bir hale getirdiğini söyledi.

Şahin Altunok, "Stadyumda maçlarımızı oynayabilmek için verdiğimiz mücadele, yapılan tadilat çalışmaları, son depremle birlikte ciddi anlamda etkilenmiştir. Bunun yanı sıra tesislerimizin de hasar görmesi hem bizleri hem de futbolcularımızı derinden etkiledi" dedi.

Futbolcular kalmak istemiyor

Başkan Altunok, Malatya'da yaşanan depremlerin futbolcular üzerinde de büyük bir psikolojik etki oluşturduğunu dile getirerek, şehir dışından gelen futbolcuların tesislerde kalmak istemediğini söyledi. Altunok, "Bu zorlu şartlar altında müsabakalara hazırlanmak ve maçlara çıkmak zorunda kalan futbolcularımız, şehirde yaşayan herkes gibi ciddi psikolojik sorunlar yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Can güvenliği en önemli önceliğimiz"

Şahin Altunok, futbolcuların can güvenliğini sağlamak adına ligden çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Futbolcuların hayati tehlike yaşayabileceğini ve uzun süreli travmalarla baş başa kalabileceğini aktaran Altunok, "Bu şartlar altında futbolcularımızı korumanın başka bir yolu yok. Bu sorumluluk sadece bizde değil, Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm kamuoyunda" dedi.

Yeni Malatyaspor'un ligden çekilme talebinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından nasıl değerlendirileceği merakla bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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