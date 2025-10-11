Haberler

Yeni Malatyaspor'da işler yolunda gitmiyor! Bir farklı yenilgi daha

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yeni Malatyaspor'da işler yolunda gitmiyor! Bir farklı yenilgi daha
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Aliağaspor FK, evinde karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 8-1 mağlup etti. Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 8 maçta kalesinde 38 gole engel olamadı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında üst sıraları hedefleyen Aliağa FK, evinde sonuncu sırada yer alan Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup etti.

İLK YARININ SKORU 4-0

İzmir ekibi 13. dakikada Muammer ile gol perdesini açtı. 23. dakikada Malik farkı ikiye çıkarırken, 42'nci dakikada Mertcan durumu 3-0'a getirdi. Maçın 45. dakikasında Malik bir kez daha ağları havalandırdı ve Aliağa FK ilk devreyi 4-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDA 5 GOL

Malik 63 ve 65. dakikalarda fileleri sarsarak skoru 6-0 yaptı. Maçta 69. dakikada Sergen, Sarı-siyahlıların 7'nci golüne imzasını koydu. Yeni Malatyaspor 72. dakikada Eray'ın golüyle farkı 6'ya indirdi. Yeni Malatyaspor'da Osman 73. dakikada kırmızı kart gördü. Aliğa FK'da 83. dakikada sahneye çıkan Ahmet İlhan maçın skorunu belirledi.

8 MAÇTA 35 GOL YEDİLER

Aliağa FK bu sonuçla 16 puana yükseldi ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Yeni Malatyaspor ise -35 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 8 maçta kalesinde 38 gol gördü.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar, sanal bahis gibi dijital saldırıların dozu artıyor

"Saldırıların dozu artıyor, herkes elini taşın altına koymalı"
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Yargıtay'dan emsal karar: Aldatıldığını ispatlamak için video kaydı almak suç değil

Aldatıldığını ispat etmek isteyen kocanın yaptığı suç sayılmadı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Arkadaş kimsnebeddua etsem. Sonu geliyor. Malatyaspor iflas etmesi için Allah'a dua ettim. Gözlerimin önünde eriyor. Bende duamı hayatta kabul etmez diye dalga geçiyordum. :DDD

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Emir:

İyi yapmışsın, sen dua etmesen şimdiye süper ligde zirvede yer alacaklardı

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam da hayli komik! 80 yıllık Türk kulübünün futbolcuları lokantada rehin kaldı

80 yıllık Türk kulübünün futbolcuları lokantada rehin kaldı
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
Yargıtay'dan emsal karar: Aldatıldığını ispatlamak için video kaydı almak suç değil

Aldatıldığını ispat etmek isteyen kocanın yaptığı suç sayılmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.