Yeni Malatyaspor'da işler yolunda gitmiyor! Bir farklı yenilgi daha

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında üst sıraları hedefleyen Aliağa FK, evinde sonuncu sırada yer alan Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup etti.

İLK YARININ SKORU 4-0

İzmir ekibi 13. dakikada Muammer ile gol perdesini açtı. 23. dakikada Malik farkı ikiye çıkarırken, 42'nci dakikada Mertcan durumu 3-0'a getirdi. Maçın 45. dakikasında Malik bir kez daha ağları havalandırdı ve Aliağa FK ilk devreyi 4-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDA 5 GOL

Malik 63 ve 65. dakikalarda fileleri sarsarak skoru 6-0 yaptı. Maçta 69. dakikada Sergen, Sarı-siyahlıların 7'nci golüne imzasını koydu. Yeni Malatyaspor 72. dakikada Eray'ın golüyle farkı 6'ya indirdi. Yeni Malatyaspor'da Osman 73. dakikada kırmızı kart gördü. Aliğa FK'da 83. dakikada sahneye çıkan Ahmet İlhan maçın skorunu belirledi.

8 MAÇTA 35 GOL YEDİLER

Aliağa FK bu sonuçla 16 puana yükseldi ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Yeni Malatyaspor ise -35 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 8 maçta kalesinde 38 gol gördü.