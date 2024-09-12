Yeni Malatyaspor, Çorum FK maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, ligin 5. haftasında karşılaşacağı Çorum FK maçı hazırlıklarını Bolu'da tamamladı.

Trendyol 1. Lig'e verilen milli arada Bolu'da kamp yapan Yeni Malatyaspor'un kampı bugün itibarıyla sona erdi. Ankara Aktepe Stadyumu'nda 14 Eylül Cumartesi günü Çorum FK ile karşılaşacak olan Malatya ekibi, Bolu'dan Ankara'ya geçecek.

Bolu kampını tamamlayan kaplanlarda, genç futbolcuların hırsı ve azmi dikkat çekti. Ligde oynadığı 2 maçta galibiyet ile tanışamayan Malatyaspor, Çorum FK maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

6 Şubat depremleri sonrası 1,5 yıldır ligde yer almayan sarı-siyahlı ekip, ligin ilk haftasında oynanan Pendikspor maçına çıkmamıştı. Doğu Anadolu temsilcisi, ligin 3. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0'lık skorla mağlup olmuştu. Kaplanlar, geçen hafta ise deplasmanda Erzurumspor'a 3-0'lık skorla boyun eğmişti. - MALATYA