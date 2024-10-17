Üye Girişi
Haberler

Yeni Malatyaspor, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ligden çekilme kararı aldı

Yeni Malatyaspor, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ligden çekilme kararı aldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, dün yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ligden çekilmek istediklerini duyurdu.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, kentte yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ligden çekilmek istediklerini belirtti.

Şahin Altunok, "Kamuoyunun huzurunda haklarımız saklı kalmak şartı ile ligden çekilmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Aksi takdirde burada canına zeval gelebilecek, belki de tüm hayatları boyunca unutamayacakları travmalar yaşayabilecek futbolcu kardeşlerimizi korumanın başka bir yolu olmayacaktır." dedi.

Malatyaspor'dan yapaılan açıklama şöyle;

"Sevgili Malatyalılar, değerli sporseverler; geçtiğimiz günlerde yapılan kulübümüzün olağanüstü seçimli kongresinde Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanlığı görevini devralmış ve hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlamıştık. Ancak dün Malatyamızın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem şehrimizi ve takımımızı olumsuz anlamda etkilemiş, futbolcularımızın demoralize olmalarına yol açmıştır.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremden ağır hasarlar alan tesisimiz ve stadyumumuz, dün meydana gelen depremden de etkilenmiş ve hasar durumu artmıştır. Kısıtlı ve zorlu imkanlarla vermeye çalıştığımız mücadelemiz, dün yaşanan depremle birlikte bizleri bambaşka, eskisinden daha zorlu bir duruma getirmiştir. Stadyumda maçlarımızı oynamak için verdiğimiz mücadele, bugüne kadar yapılan tadilat çalışmaları, dünkü depremle birlikte yeni dönemde yapmış olduğumuz başvurumuzu ciddi anlamda etkilemiştir. Bunun yanı sıra tesislerimizin de hasar alması hem bizlerde hem de futbolcu kardeşlerimizde ciddi derecede olumsuz etkiler bırakmıştır. Gerek Malatyalı, gerekse farklı şehirlerden gelen futbolcu arkadaşlarımız tesislerde kalmak istemiyor. Bu zorlu şartlar altında müsabakalara hazırlanmak, maçlara çıkmak zorunda kalan futbolcu kardeşlerimiz, şehrimizde yaşayan her bir kardeşimiz gibi psikolojik anlamda ciddi sorunlar yaşmaktadır.

Bu şartları göz önünde bulundurarak, kamuoyunun huzurunda haklarımız saklı kalmak şartı ile ligden çekilmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Aksi takdirde burada canına zeval gelebilecek, belki de tüm hayatları boyunca unutamayacakları travmalar yaşayabilecek futbolcu kardeşlerimizi korumanın başka bir yolu olmayacaktır. Bu sorumluluk Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm kamuoyunundur. Saygılarımla..."

Yeni Malatyaspor, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ligden çekilmek istediklerini açıkladı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Yeni Malatyaspor Malatyaspor Deprem Spor

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez Bankası, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı

 'Çözüm süreci' tartışmalarına AK Parti kapıyı kapattı

AK Parti, yeni bir çözüm sürecine kapıyı kapattı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı
Vergi kaçırmakla suçlanan Acun Ilıcalı, ödediği rakamı bizzat açıkladı

Ödediği rakamı bizzat açıkladı
500

Yorumlar (10)

Burak GUNES:

Güzel bahane şehri de boşaltın bu mantıkla hey Allahım

66
5
yanıtYanıtla
Abur Cubur Tv:

Baktı dusuyor takım

41
4
yanıtYanıtla
Mustafa Engin:

covid ve deprem olmasa çoktan amatöre inmişti bu takım her sene çekil ligden düşme ne güzel

42
1
yanıtYanıtla
muratemre yılmaz:

Adam zaten lig başlamadan önce bu senede oynayamayacak karını,pskolojik ve maddi anlamda hazır olmadıklarını söylemislerdi..

24
2
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

750 milyon borc var battik demiyorlar deprem ne alaka.

4
0
yanıtYanıtla
Kamile Soyteki:

Ne alaka ya yahudilere mi açıyorsunuz lan oraları kime hizmet ediyorsun sen

1
0
yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

şark kurnazlığı ligde henüz galibiyeti yok federasyon umarım kirli oyunlara alet olmaz tamam çekilebilirsin seneye bir alt ligde oynamak şartı ile bakalım siyaset yine müdahil olacak mı???

1
0
yanıtYanıtla
Git Bi Bak:

Sevgili dostlar Allah kimseye yaşatmasın o felaketleri. Orada yaşayan İnsanların psikolojisini kimse bilemez. Binlerce kayıp verdiler. Gidip maç izleyecek zevkleri şevkleri mi kalır sanıyorsunuz. Millet can derdinde. Biraz anlayış lütfen. Kalmak isteyen yok orada. Şimdi malatyasporda oynayan gençlerin neredeyse tamamı malatyalı. İlçe kulüplerinden. Oynasa kaç yazar?

0
0
yanıtYanıtla
MEHMET EMİN BİRGÜL:

ne alaka ??

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Ekim ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi? Google deprem uyarısı aktifleştirme! Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır, çalışıyor mu? İOS (iPhone) deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Garip Dede Cemevi'ne kim saldırdı? Garip Dede Cemevi'nde ne oldu? Malatyaspor Kulübü ligden neden çekildi? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim en son deprem nerede oldu? SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.