Yeni Malatyaspor 10 Yıl Aradan Sonra TFF 2. Lig'e Düştü

Bir dönem Süper Lig'de yer alan ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, 2014-15 sezonunda şampiyon tamamladığı TFF 2. Lig'e 10 yıl aranın ardından tekrar düştü.

Trendyol 1. Lig'in bitimine 16 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Malatya temsilcisi, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Malatya temsilcisi, 2014-15 sezonunda TFF 2. Lig'i şampiyon tamamlayıp TFF 1. Lig'e yükseldi.

2016-17 sezonunda Süper Lig'e çıkan ve 5 sezon kalan Malatya ekibi, 2021-22 sezonunda Süper Lig'den düştü.

TFF 1. Lig'de 3 sezon mücadele eden Doğu Anadolu temsilcisi, bu sezon çıktığı 38 maçta kalesinde 153 gol görürken rakip fileleri 14 kez havalandırdı.

Malatya ekibi, sezonu -21 puanla tamamladı.

10 yıl sonra yeniden TFF 2. Lig'de

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan takım, 2009-10 sezonunda TFF 2. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig'de 5 sezon mücadele eden Yeni Malatyaspor, 2014-15'te Beyaz Grup'ta şampiyon olarak TFF 1. Lig'e çıktı.

Malatya temsilcisi, en son 2014-15 sezonunda mücadele ettiği TFF 2. Lig'e 10 yıl sonra döndü.

Trendyol 1. Lig karnesi

İlk kez 2022-23 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Malatya ekibi, ligi 16 puanla son sırada tamamladı.

Yeni Malatyaspor, 2023-2024 sezonunda "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligden çekilme hakkı tanıdığı kulüpler arasında yer aldı.

Sarı-siyahlılar, yaşadığı sorunlar nedeniyle hakları saklı kalmak kaydıyla 2023-24 sezonunda ligde yer almadı.

Trendyol 1. Lig'de 2024-25 sezonunda yeniden mücadeleye başlayan Malatya temsilcisi, çıktığı 38 maçta puanla tanışamadan lige veda etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmadığı gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'un hükmen 3-0 mağlup sayılması ve 3 puanının silinmesi kararı aldı.

FIFA Disiplin Komitesi tarafından ise kulübe 3 ayrı dosyadan 6'şar olmak üzere toplam 18 puan silme cezası verildi.