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Yeni Malatyaspor, 1. Lig'de Galibiyet Alamadan Ligi Tamamladı

Yeni Malatyaspor, 1. Lig'de Galibiyet Alamadan Ligi Tamamladı
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Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunu son sırada bitiren Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, tarihinde galibiyet alamadan ligi tamamlayan 4. ekip oldu. Adanaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve MKE Ankaragücü de ligden düştü. Yeni Malatyaspor, 38 maçta 38 yenilgi alarak en fazla gol yiyen takım oldu.

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunu son sırada bitiren Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, lig geçmişinde galibiyet alamadan ligi tamamlayan 4. ekip oldu.

Yeni Malatyaspor'un yanı sıra Adanaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve MKE Ankaragücü 1. Lig'e veda etti.

Süper Lig'de 5 sezon geçiren Yeni Malatyaspor, 2016-2017'de Süper Lig vizesi aldığı ligden ilk kez düştü. Ligde 38 maçta 1'i hükmen olmak üzere 38 yenilgi alan Yeni Malatyaspor, 14 gol atıp kalesinde 153 gol gördü. Malatyaspor, aldığı ceza puanları nedeniyle ligi -21 puanla bitirdi.

Ligi eksi puanla bitiren ilk ekip ve lig tarihinde en fazla gol yiyen takım konumundaki Yeni Malatyaspor, ligi galibiyet alamadan tamamlayan 4. takım oldu.

2018-2019'da Kardemir Karabükspor 34 maçta 112 gol yemişti.

Galibiyet alamadan ligi tamamlayanlar

İlk olarak 2. Lig adıyla oynanan, 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyonda 1982-1983'te Tirespor, 1999-2000'de Darıca Gençlerbirliği ve 2018-2019'da Kardemir Karabükspor galibiyet alamadan lige veda etti. Bu takımlardan Tirespor 9, Darıca Gençlerbirliği 1, Kardemir Karabükspor ise 3 beraberlik alırken, Karabük temsilcisi aldığı ceza puanıyla ligi puansız tamamlamıştı.

2000-2001'de o zamanki adıyla 2. Lig'de mücadele etmesi gereken Ankara ASAŞ (Hacettepe), lig başlamadan ligden çekilmişti. Başkent temsilcisinin rakipleri 3-0 hükmen galip sayılmıştı.

Adanaspor, 2. kez küme düştü

Süper Lig'de 22 sezon yer alan Adanaspor, 5 kez Süper Lig vizesi aldığı 1. Lig'e 2004-2005'te olduğu gibi veda etti. Adana temsilcisinin ligi düşme hattında tamamladığı 2019-2020'de ligden düşme kaldırılmıştı.

Şanlıurfaspor'dan 4. veda

Daha önce 1984-1985, 1989-1990 ve 2016-2017'de 1. Lig'de küme düşme acısı yaşayan Şanlıurfaspor, lige 4. kez veda etti.

MKE Ankaragücü

Daha önce 2012-2013'te 1. Lig'e tutunamayan MKE Ankaragücü, 2017-2018'de tekrar mücadele etmeye başladığı ligden 2. kez düştü. Başkent temsilcisi geçen yıl da Süper Lig'e veda etmişti.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
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