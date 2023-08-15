Yeni Genç Muratspor, Mustafa Ertem ile anlaştı

Bingöl 1.Amatör liginde şampiyon olan Yeni Genç Muratspor, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Mustafa Ertem ile anlaşma sağladı. BAL Liginde temsil edecek olan kulüp, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Bingöl 1.Amatör liginde şampiyon olup BAL ligine yükselen Yeni Genç Muratspor, Fenerbahçe'nin çeşitli yaş kategorilerinde ve profesyonel liglerde teknik direktörlük yapmış Mustafa Ertem ile anlaştı.

Bingöl'ü 2023-2024 sezonunda BAL Liginde temsil edecek olan Yeni Genç Muratspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Yönetim ilk olarak Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün çeşitli yaş kategorilerinin yanı sıra profesyonel liglerde takım çalıştırmış tecrübeli teknik direktör Mustafa Ertem ile anlaştı. Geçtiğimiz hafta içerisinde ilçeye gelen Ertem ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Gençleri futbola kazandırmak için imza attığını belirten Teknik Direktör Mustafa Ertem, "Tarafıma ilk teklif geldiğinde sadece 2 saat düşünüp hemen evet dedim. Evet dememde ki en büyük etken ise kendim de Kiğı'lı olduğum için memleketimin takımına gidip futbol geçmişi başarılar ile dolu olan bu kadim ilçenin tarihine adımı yazdırmaktı. Öncelikli amacımız ligi üst sıralarda bitirmek ve başarıyı kalıcı kılmak olacak. Burada kaldığım bir hafta içerisinde gördüm ki herkes futbol ile yatıp kalkıyor ve Muratspor'u gencinden yaşlısına herkes çok seviyor. Kulübün maddi açıdan zorluk çektiğinin farkındayım ama biz futbola aç ve kendini kanıtlayıp üst liglere transfer olma hayali olan futbolcular ile anlaşmış durumdayız. Anlaşmaya vardığımız futbolcular ile bu ligin üstesinden rahatlıkla geleceğimize hiç şüphem yok" dedi.

Kulüp Başkanı Orhan Baysal ise "Hocamızı yaptığımız araştırmalar sonucu ikna ederek teknik direktörlüğe getirdiğimiz için çok mutluyuz. Kendisi daha önce ki kulüplerde elde ettiği başarılar ile rüştünü ispatlamıştır. İnşallah bizde de nice başarılar elde edecek ve kulübümüze nice başarılar yaşatacaktır" diye konuştu. - BİNGÖL