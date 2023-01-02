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Yeni doğan çocuğu yaşam savaşı veriyor! Beşiktaşlı yıldızın son hali yürekleri parçaladı

Spor Haberleri

Yeni doğan çocuğu yaşam savaşı veriyor! Beşiktaşlı yıldızın son hali yürekleri parçaladı

Geçtiğimiz ay ikinci kez baba olma sevinci yaşayan Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero'nun bebeği, rahatsızlığı nedeniyle küvöze alındı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Senin ve ailenin yanındayız, dualarımız Fabio bebek ile birlikte." ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda Montero'nun oldukça düşünceli olduğu fotoğrafı herkesi üzdü.

Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Francisco Montero ve eşi Marta Bermudez'in geçen ay dünyaya gelen bebeği Fabio, yaşam savaşı veriyor.

Yeni doğan çocuğu yaşam savaşı veriyor! Beşiktaşlı yıldızın son hali yürekleri parçaladı

"SENİN VE AİLENİN YANINDAYIZ"

1 ay önce doğan ve rahatsızlığı sebebiyle küvöze alınan Montero'nun bebeği için Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Senin ve ailenin yanındayız, dualarımız Fabio bebek ile birlikte." ifadeleri kullanıldı.

Yeni doğan çocuğu yaşam savaşı veriyor! Beşiktaşlı yıldızın son hali yürekleri parçaladı

KIZ ÇOCUKLARI VAR

Montero çiftinin daha önce bir kız bebekleri olmuş ve Antonella ismini vermişlerdi. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 4 resmi maçta Beşiktaş formasını giyerken 1 asist yaptı.

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