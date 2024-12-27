Yeni dil öğrenmeye bile başladı: Barış Alper Yılmaz hakkında bomba gelişme

Süper Lig devi Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz hakkında çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Sezon başında Nottingham Forest'ın teklifte bulunduğu 24 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray satmamıştı. Avrupa kulüplerin radarında olan Barış Alper Yılmaz, İngilizler'den sonra İtalyanları da peşine taktı.

İTALYANCA ÖĞRENİYOR

Devre olmadan 9 gole ulaşarak kariyer rekoru kıran milli yıldızın Serie A'dan talipleri var. Bu ilginin farkında olan Barış Alper, İngilizce'den sonra İtalyanca dersi almaya da başladı.

35 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Bu durum Barış'ın bir İtalyan takımına transfer olacağı şeklinde de yorumlandı. Sarı-kırmızılı forma altında toplamda 132 maça çıkan milli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 20 gol attı ve 15 asist kaydetti.