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Yeni dil öğrenmeye bile başladı: Barış Alper Yılmaz hakkında bomba gelişme

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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, İtalyanca öğrenmeye başladı ve bu durum transfer dedikodularını artırdı. Milli futbolcu, sezon başında Nottingham Forest'tan teklif almış ancak Galatasaray tarafından satılmamıştı. Şimdi ise İtalyan kulüplerinin radarına giren Yılmaz, İtalyanca dersleri alarak Avrupa hayaline bir adım daha yaklaşıyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz hakkında çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Sezon başında Nottingham Forest'ın teklifte bulunduğu 24 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray satmamıştı. Avrupa kulüplerin radarında olan Barış Alper Yılmaz, İngilizler'den sonra İtalyanları da peşine taktı.

İTALYANCA ÖĞRENİYOR

Devre olmadan 9 gole ulaşarak kariyer rekoru kıran milli yıldızın Serie A'dan talipleri var. Bu ilginin farkında olan Barış Alper, İngilizce'den sonra İtalyanca dersi almaya da başladı.

35 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Bu durum Barış'ın bir İtalyan takımına transfer olacağı şeklinde de yorumlandı. Sarı-kırmızılı forma altında toplamda 132 maça çıkan milli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 20 gol attı ve 15 asist kaydetti.

Yeni dil öğrenmeye bile başladı: Barış Alper Yılmaz hakkında bomba gelişme

Yeni dil öğrenmeye bile başladı: Barış Alper Yılmaz hakkında bomba gelişme
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSerkan:

Bu barişta o kafa yokki dil ögrenecek hiç zannetmiyorum

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarıİsmail Yigit:

Yav de git ne işin var Avrupa'da GS zaten bir avrupa takımı.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıZekas Mente:

HADİ İNŞALLAH!

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıT Y:

Adam Türkçe konuşamiyor, yabanci dil nasil konuşsun? :))

Yorum Beğen4
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