TFF'de toplu istifa! Yeni başkan Mehmet Büyükekşi'nin çağrısı karşılık buldu

TFF'de başkanlığa seçildikten sonra kurulların istifasını isteyen Mehmet Büyükekşi'nin çağrısı karşılık buldu.

TAHKİM KURULU'NDA TOPLU İSTİFA

NTV'nin haberine göre; Büyükekşi'nin istifasını istediği kurullardan biri olan Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve kurul üyeleri Büyükekşi'ye istifalarını sundu.

"ONLARLA ÇOK GÜZEL İŞLERİN ALTINA İMZA ATACAĞIZ"

Mehmet Büyükekşi, TFF başkanı seçilmesinin ardından, "Ben hep söyledim, biz bu yolda birlikte yürümeye kararlıyız. Özellikle her zamankinden çok farklı bir yönetim listesi oluşturduk. Her bölgeye hitap eden, her konuya hitap eden bir yönetim kurulumuz var. Onlarla çok güzel işlerin altına imza atacağız. TFF bünyesinde görev yapan Tahkim, Disiplin, Temsilciler, Uyuşmazlık Çözüm kurulları, MHK ve etik kurullar gibi tüm kurulların istifasını talep ediyorum. Biz bundan sonra bu yola çıkarken bembeyaz yeni bir sayfa açarak bu yolda ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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