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Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 7. ayak yarışları başladı

Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 7. ayak yarışları başladı

Spor Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin yedinci ayak yarışları başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin yedinci ayak yarışları başladı.

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen yedi etaplı yarışın son ayağını kapsayan organizasyona 20 teknede farklı illerden 170 sporcu katıldı.

Bodrum açıklarında üç sınıfta yapılan yarışların ilk gününde, IRC-A ve IRC-B sınıfındakiler iki yarışta 27 millik, destek sınıfındakiler ise bir yarışta 14 millik rotada mücadele etti.

Yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak organizasyon, ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Osman Uras - Spor

Bodrum Muğla Spor Haberler

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