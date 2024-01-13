Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'ne ev sahipliği yapıyor

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi başladı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun birinci ayağına, 26 teknede farklı illerden 240 sporcu katıldı.

Bodrum açıklarında IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere üç sınıfta düzenlenen yarışlarda birinci ayağın ilk gün mücadelesine katılanlar, yaklaşık 19 millik coğrafi rotada yelken açtı.

Yelkenciler, Bodrum ile Karaada arasında başlayan yarışta, Görecek Burnu ve Tavşanburnu arasındaki mücadelelerini Bodrum Kalesi açıklarında tamamladı. İlk gün yarışlarının sonunda katılımcılar, marinaya döndü.

Yarış kapsamında düzenlenecek açılış töreni, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehit haberleri üzerine iptal edildi.

3-4 Şubat'ta ikinci ayak mücadelesiyle devam edecek organizasyon, 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek son etabın ardından ödül töreniyle tamamlanacak.