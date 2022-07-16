Yekta Kurtuluş: Galatasaray'ın transferleri biraz daha çabuk yapması gerekiyor

"Nefis bir sezon yaşadık"

"Lige olabildiğince iyi hazırlanıyoruz"

Adem AKALAN - Mesut MADAN / BURDUR, - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor'da oynayan Yekta Kurtuluş, bu seneki hedeflerinin plaf-off'lara kalmak olduğunu söyledi. Kurtuluş, yıllarca top oynadığı Galatasaray hakkında ise transferlerin biraz daha çabuk yapılması gerektiğinin altını çizdi ve geçen sezon heyecan ve kalite eksiğinin olduğunu dile getirdi.

Yekta Kurtuluş, futbolu bıraktıktan sonra bütün belgeleri almak istediğini de sözlerine ekledi.