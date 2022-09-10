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Yaz dönemi şölenle son buldu

Spor Haberleri

Yaz dönemi şölenle son buldu

Antalyaspor yüzme branşı tarafından 2016'dan geleneksel olarak düzenlenen "Antalyaspor Yaz Yüzme Şenliği" Muratpaşa Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşti.

Antalya spor yüzme branşı tarafından 2016'dan geleneksel olarak düzenlenen "Antalya spor Yaz Yüzme Şenliği" Muratpaşa Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşti. Yaz yüzme okullarının son bulduğu şölende düzenlenen madalya törenine FTA Antalya spor Kulübü ve Derneği Başkanı Aziz Çetin, Antalya spor kulübü derneği üyeleri Caner Canıtez, Erhan Onur Öntaş, İbrahim Şendil, Mutlan Erdem ile dernek koordinatörü Abdullah Saraçoğlu şölene katıldı.

Başkan Aziz Çetin "Benden önceki yönetimde de çok önemli yatırımlar yapıldı. Amatör branşları bizde çok önemsiyoruz. Kalite çıtamızı bir tık yukarı taşımak ve ardından öncelikli hedefimiz olan önümüzdeki olimpiyatlara tüm branşlarda sporcu yetiştirmektir" dedi.

Katılım belgesi ve madalya verildi

Son dönemde spor okullarından yetişen takım sporcularının kulüp ve milli takım bazında elde ettikleri başarılar ve kazandıkları madalyalarla adından söz ettirdiği Antalyasporlu yüzücülerin hazır bulunduğu etkinlikte tüm sporculara katılım belgesiyle birlikte madalya verildi. Sporcu ailelerinin de yoğun ilgi gösterdiği organizasyon

en küçük yaş grubunundan itibaren tüm kursiyerlerin gösteri amaçlı havuzda sergiledikleri performansla sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Süleyman Erol Antalyaspor Muratpaşa Spor Haberler

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