YayTanSay Kulübü, Öğretmenler Günü Taekwondo Turnuvası'nda 10 Madalya Kazandı
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Taekwondo Turnuvası'nda YayTanSay Kulübü, 200 sporcu arasından 10 madalya elde etti. Kulüp, 6 altın ve 4 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
29-30 Kasım 2025 tarihlerinde Hacılar Spor Salonu'nda Öğretmenler Günü nedeniyle Yıldızlar Kayseri Taekwondo şampiyonası düzenlendi. 20 kulüpten 200'e yakın sporcunun katıldığı turnuvada YayTanSay Kulübü, 10 madalya kazandı. Kayseri'nin önde gelen spor kulüplerinden YayTanSay, 6 altın 4 bronz madalya kazandı. Kaan Karakoç, Didem Rana Yalçın, Berra Nisa Akduran, Gencay Kaan Özdemir, Hatice Korkmaz, Esma Nur Karaoğlan altın madalya sahibi olurken, Yiğithan Geçit, Ali Fırat Aydın, Yasin Çağıran, Doğan Aydemir de üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
İki gün süren müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. - KAYSERİ