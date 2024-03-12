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Yavru Aslanspor, Kayseri İdman Yurdu'nu 8-2 mağlup etti

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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubu'nda Yavru Aslanspor ile Kayseri İdman Yurdu arasında oynanan maçta Yavru Aslanspor, rakibini 8-2 mağlup etti. Muhammet Tarık Tiryaki'nin 3 gol attığı karşılaşmada Yavru Aslanspor üstünlüğü elde etti.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubunda Yavru Aslanspor ile Kayseri İdman Yurdu karşılaştı. 10 golün atıldığı karşılaşmayı Yavru Aslanspor 8-2 kazandı.

Stat: Argıncık Stadı 2 No.lu Saha

Hakemler: Furkan Saltık, Berkecan Kalkan, Atilla Hasgül

Yavru Aslanspor: Kaan Aşık, Ömer Buğra, Alican Koçer, Emre Akyüz, Murat Katı (Muzaffer Furkan Saran dk.62), Enes Bahar, İlhan Safa Köroğlu, Muhammet Tarık Tiryaki, Muhittin Bahar, Erdal Bozoğlu (Doğan Demir dk.46), İlderen Kağan Tüfek

Kayseri İdman Yurdu: Nurullah Gerçek, Kerem Topçu, Ahmet Pamuk (Onur dk.46), Mert Şahin, Mehmet Topal, Şabancan Deveci, Enes Akşan (Akın Yalçınkaya dk.79), Ahmet Karahan, Mustafa Karakaya, İbrahim Şahin, Ahmet Yıldız

Goller: Muhammet Tarık Tiryaki (3), Enes Bahar (penaltı), İlderen Kağan Tüfek (2), Muzaffer Furkan Saran, Muhittin Bahar (Yavru Aslanspor), Ahmet Yıldız (penaltı), Mustafa Karakaya (Kayseri İdman Yurdu ) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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