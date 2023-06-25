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Yattara, Trabzonlular Derneği pikniğinde hayranlarıyla buluştu

Yattara, Trabzonlular Derneği pikniğinde hayranlarıyla buluştu

Spor Haberleri

Trabzonspor'un eski futbolcusu Gineli Ibrahima Yattara, Trabzonlular Derneğince Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen pikniğe katıldı. Tarihi Hünkar Çayırı'ndaki etkinlikte yoğun ilgiyle karşılanan Yattara, katılımcılarla horon tepti, çocuklarla top oynadı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor'un eski futbolcusu Gineli Ibrahima Yattara, Trabzonlular Derneğince Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen pikniğe katıldı.

Tarihi Hünkar Çayırı'ndaki etkinlikte yoğun ilgiyle karşılanan Yattara, katılımcılarla horon tepti, çocuklarla top oynadı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Yattara, gazetecilere, bordo-mavili kulüpte forma giymekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"İyi ki, Trabzonspor'a geldim. Türkiye'de Trabzon'dan başka takım tanımıyorum. Ölene kadar kalbimde duracak. Bize her yer Trabzon." diyen Yattara, yeni sezonda kulübün iyi transferler yapması durumunda 2 yıl önce olduğu gibi yine şampiyon olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Yattara, yeni sezonda Trabzonspor camiası, yöneticileri ve oyuncularına başarılar diledi.???????

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Spor

Trabzonspor Kocaeli Trabzon Gebze Spor Haberler

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