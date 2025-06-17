Yasin Öztekin: Leroy Sane Dünyanın En İyi Kanat Oyuncularından Biri

Nesine 2. Lig ekiplerinden Bucaspor'da forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, Leroy Sane'nin dünyadaki en iyi kanat oyuncularından biri olduğunu belirterek, "Osimhen de kalabilirse çok iyi bir takım olacağını düşünüyorum." dedi.

Kariyerine Almanya'nın Borussia Dortmund takımında başlayan ve uzun yıllar oynadıktan sonra 2011 yılında Türkiye'nin yolunu tutan 38 yaşındaki Öztekin; Gençlerbirliği, Trabzonspor, Göztepe, Sivasspor gibi birçok takımda oynadı.

Kayseri Erciyesspor'dan 2014 yılında Galatasaray'a transfer olan ve oynadığı 4 yıl boyunca 6 kupa kazanan Öztekin, şimdilerde ise Nesine 2. Lig ekiplerinden Bucaspor'da forma giyiyor.

Yasin Öztekin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aktif futbolcuların da yer aldığı Antrenör Eğitim UEFA B Programı'na katılmak üzere geldiği Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Öztekin, Victor Osimhen'in şampiyonluğa katkısının önemli olduğunu anlatarak, yeni transfer Leroy Sane'yi Almanya'dan tanıdığını ve dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Osimhen Türkiye'de gelmiş geçmiş en çok beğendiğim oyunculardan, forvetlerden bir tanesi. Karşılıklı maalesef oynayamadık ama izlediğim kadar her yere basan, koşan, takım için mücadele eden, doğru zamanda doğru yerde topla buluşan ve son vuruşları muhteşem olan bir futbolcu. Galatasaray bu konuda tabii ki çok şanslı. Sane'yi Almanya'dan biliyorum ve gerçekten bence dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri. Galatasaray'ın böyle bir transfer yapması sadece Süper Lig için değil Avrupa için önem taşıyor. Tabii ki önümüzdeki günlerde haftalarda mutlaka daha fazla transfer yapacaklarını düşünüyorum çünkü son 3 senede şampiyon oldu ve artık Avrupa'da başarılı olmak istiyorlar. Avrupa'da başarılı olmak için de iyi oyunculara ihtiyaçları var, Leroy Sane de bunlardan biri. Çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Osimhen de kalabilirse çok iyi bir takım olacağını düşünüyorum."

"Galatasaray'ın oyuncuları çok disiplinli ve karakterli"

Dünyanın en iyi kulüplerinden bir tanesiyle futbola başladığını belirten Öztekin, şöyle konuştu:

"Dortmund'da dünyanın en iyi hocalarıyla çalıştım ve 2011'de Türkiye'ye geldim. Türkiye'de birçok kulübün yanı sıra Galatasaray'da 4 sene oynadım. Şimdi de Bucaspor'da oynuyorum. Çok keyif alıp başarılı olduğum takımlar vardı. Galatasaray'da 4 sene oynayıp 6 kupa kazandım. Galatasaray'a gelmek kolay değil ama orada kalıcı olmak daha zor çünkü her idman, her maçta yüzde 100'ünü vermen lazım. Kulaklarını tıkayıp sadece maça konsantre olman lazım. 4 senem güzel geçti. Galatasaray şampiyonluğa alıştı, son 3 senede de şampiyon oldu. Gerçekten hem hocası hem camiası hem de taraftarıyla bu işi çok iyi yapıyorlar. Oyuncuları çok disiplinli ve karakterli."

Sarı-kırmızılı takımda bütünlüğün olduğunu ve bunun başarıyı getirdiğini anlatan Öztekin, "Aile gibi oluyor, bu da çok büyük bir avantaj. O yüzden bu son 3 senede de şampiyon oldular. Diğer takımlar da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ama şampiyon olmak öyle kolay değil. Taraftarı, oyuncusu ve yöneticisiyle bütün olmak lazım. Galatasaray'ın bunu çok iyi yaptığını düşünüyorum. Bizim zamanlarımızda da öyleydi, son 3 senede de öyle. Umarım her zaman en iyi ve hak eden takım şampiyon olur ama şampiyon olmak için fedakarca ve doğru çalışmak lazım." dedi.