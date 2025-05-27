Yasemin Ulucan Serbest Dalış Dünya Kupası'nda 3.'lük Elde Etti

Yasemin Ulucan Serbest Dalış Dünya Kupası'nda 3.'lük Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serbest dalış sporcusu Yasemin Ulucan, Filipinler'de düzenlenen CMAS Serbest Dalış Dünya Kupası'nda 24 ülkeden katılımcı arasında genel sıralamada 3. olarak büyük bir başarıya imza attı. En genç sporcu unvanıyla dikkat çeken Ulucan, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 79 metreyle resmi en derin dalışına imza atarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Serbest dalış sporcusu Yasemin Ulucan, 24 ülkenin katılımıyla düzenlenen Serbest Dalış Dünya Kupası'nda genel sıralamada 3'üncü oldu.

18-24 Mayıs arasında Filipinler'de düzenlenen CMAS Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden 24 yaşındaki Yasemin Ulucan, yarışmada büyük başarı elde etti. 24 ülkeden katılımın gerçekleştiği yarışmanın en genç sporcusu olan Yasemin Ulucan, yarışma öncesinde geçirdiği solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yaşadığı sıkıntılara rağmen başarılı dalışlar gerçekleştirerek 'beyaz kart' alarak 79 metreyle bugüne kadarki resmi en derin dalışına imza attı.

Yarışma sonrası yaptığı açıklamada Ulucan, "24 ülkenin katıldığı CMAS Dünya Kupası'nı genel sıralamada 3'üncülükle tamamladım. Yarışmadaki en genç ve Türkiye'yi temsil eden tek sporcusu olarak bayrağımızı en iyi şekilde temsil ettiğim için çok gururluyum. Buraya geldiğimde yarışabilecek miyim diye düşünüyordum. Ama içimde hep 'çık ve elinden geleni yap' diyen bir ses vardı. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve ülkeme madalya kazandırdım. Bu sadece bir başlangıç. Önümüzdeki dönemde kendi derecelerimi daha da ileriye taşıyarak derinlik branşında tüm dünyada zirveyi hedefliyorum. 1-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Asya Kupası'nda yeniden mücadele edeceğim. Bu yarışmaya katılmamda katkılarından ve bana olan inançlarından dolayı aileme, bana destek olan herkese ve ana sponsorum Citizen'e teşekkür ederim. Buradan ayrılırken çok mutlu ve bir sonraki yarışmam için çok hazırım. Çünkü elimden gelenin en iyisini yaptığımın ve iyi bir mücadele verdiğimin farkındayım" dedi.

Skolyoz teşhisi rekortmen ve şampiyon yaptı

Yüzme ve dalış sporuna 10 yaşında konulan skolyoz teşhisi ve postür bozukluğunun tedavisi için başlayan Yasemin Ulucan ilk kupasını 13 yaşında kazandı. 13-18 yaş arasında yüzmede 10 birincilik, 22 ikincilik ve 24 üçüncülük kazanan Ulucan, birçok uluslararası yarışmada da ülkemizi temsil etti. 2018 yılında serbest dalışa başlayan Ulucan ve Mayıs ayında Ankara'da gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda gerekli olan milli takım barajlarını geçerek milli takım kampına davet edildi. 2 haftalık kamp süreci sonucunda milli takıma seçilerek katıldığı İtalya Lignano'da gerçekleşen Serbest Dalış Indoor Dünya Şampiyonası'nda 8x50 branşında Dünya 4'üncüsü olarak ilk Türkiye rekorunu kırdı. 2022 yılında Serbest Dalış Outdoor Şampiyonası'na katılıp milli takıma seçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Yarıda kalan maçta yapılan anons gündem oldu

Yarıda kalan maçta yapılan anonsa bakar mısınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu

Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı

77 yaşındaki adamdan akılalmaz sapıklık! Yakayı böyle ele verdi
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu

Muslera gidiyor! İşte Galatasaray'ın yeni kaptanı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.