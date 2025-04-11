İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

İmamoğlu hakim karşısında! Siyasi yasak istenen ilk dava başladı
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

Türkiye'yi ayağa kaldıracak kare! Açık açık meydan okudu
Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu

Son seçimi bilen şirketten siyaset arenasını sallayacak anket
Vatandaş neye güvenecek? Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi

Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi

Yasemin Adar Yiğit Aktif Güreş Kariyerine Veda Etti

Yasemin Adar Yiğit Aktif Güreş Kariyerine Veda Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit, mindere veda etti. 33 yaşındaki sporcu, kariyerinde birçok uluslararası başarıya imza atmıştı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda gümüş madalya elde eden Yasemin Adar Yiğit, mindere veda etti.

2025 Avrupa Güreş Şampiyonası, Slovakya'nın Bratislava kentinde devam ediyor. Şampiyonada 79 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaştı. Gümüş madalya kazanan milli güreşçi, mücadelenin ardından ayakkabılarını minderde çıkararak aktif güreş kariyerini noktaladı. 33 yaşında güreşe veda eden Yasemin Adar Yiğit, 7 Avrupa, 2 dünya ve 2 Akdeniz Oyunları şampiyonluğunun yanı sıra olimpiyat üçüncülüğünü de kariyerine sığdırdı.

2016 yılında Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan başarılı sporcu, organizasyon tarihinde Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyasını kazandırmıştı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk güreşine hizmetleri için Yasemin Adar Yiğit'e teşekkür etti. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.