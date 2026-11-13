Yasemin Adar Yiğit, 2018'den bu yana yaklaşık 6 milyon çocuğun tarandığını söyledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Adar Yiğit, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında 2018 yılından bu yana yaklaşık 6 milyon çocuğu taradıklarını ve bu proje sayesinde yeni şampiyonlar yetiştireceklerini söyledi.

Türk sporunun efsane sporcularından olan ve aktif güreş kariyerini 2025'te noktalayan Yasemin Adar Yiğit, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Avrupa ve dünya şampiyonluklarının yanı sıra olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk kadın güreşçi ünvanına sahip Adar, Türk sporuna hizmete çok önemli bir görevle devam ediyor.

Sorumluluğundaki projelerden biri olan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'nın önemine vurgu yapan Adar, programın 81 ilde uygulandığını ve ilkokul üçüncü sınıftan itibaren çocuklara tarama testleri yapıldığını ifade etti.

Çocukların spora yatkınlıklarını belirlemeyi, sporu yaygınlaştırmayı ve geleceğin olimpik sporcularını yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Adar, "Bu çok kapsamlı bir tarama. 2018 yılından 2026 yılına kadar yaklaşık 6 milyon çocuğumuzu taradık ve bu anlamda da onları belirli aşamalardan geçirerek, hazırlayıcı etkinlik kartları oluşturarak, öğretmenlerin ve antrenörlerin gözetimi altında belirli başka branşlara yönlendirmeye başladık." dedi.

Olimpik sporcu yetiştirmenin uzun bir süreç gerektirdiğine dikkati çeken Adar, şöyle konuştu:

"Bu bizim için çok değerli ve çok önemli bir proje. Yetenek taramasından çok başarılı sporcular çıkıyor. Avrupa'da, dünyada, uluslararası arenada madalya almış sporcular var. 2018 yılından itibaren başladığı için altı yılda olimpik bir sporcu maalesef yetişemez ve yaş grupları çok küçük. 10 yıl sonra buradaki çocuklarımızın madalya alabilme potansiyeliyle olimpiyatlara gittiğini göreceğiz"

"Bu testlerin doğruluk payı çok yüksek"

Adar, çocukların branş seçiminde ailelerin beklentilerinin yanı sıra bilimsel değerlendirmelerin ve çocukların isteklerinin de dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Bu konuda kendi ailesini örnek gösteren Adar, bazı velilerin çocuklarını belirli bir branşa yönlendirmek istediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Ben güreşçiyim, eşim güreşçi. Benim de bir çocuğum var. Benim çocuğum güreşçi olmak zorunda mı, asla değil. Önemli olan bu yetenekte ve taramada yapılan testlerin güvenilirliği ve yapay zekanın kullanımıyla beraber, bu sporcuyu doğru branşa yönlendirilmesi konusunda tamamen bilimsel bir çalışma yapılıyor olması. Bu testler, doğruluk payı çok yüksek testler."

Çocukların istemedikleri bir branşa zorlanmaması gerektiğini vurgulayan Yasemin Adar Yiğit, "Tabii ki çocuğunun yapmak istediği branşı çocuğa da sormamız gerekiyor. Hiçbir insan sevmediği bir branşı zorla yapmak istemez ve bu yüzden birçok problemle karşı karşıya gelebilir. Önemli olan sevdiği ve bizim taramalarda tespit ettiğimiz branşlara yönlendirilmesi." ifadelerini kullandı.

"Engelli çocuklarımız için de başladık"

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Adar Yiğit, yetenek taraması çalışmalarında engelli çocukların spora kazandırılmasına yönelik adımlar da attıklarını bildirdi.

Engelli çocukların yeteneklerinin belirlenerek paralimpik branşlara yönlendirilmesini hedeflediklerini dile getiren Adar, şunları söyledi:

"Engelli çocuklarımızla tarama yaparken karşı karşıya geliyoruz. Bu konuda, küçük bir müjde de vermek isterim. Bu yetenek taramasını aynı zamanda engelli çocuklarımız için de yapmaya başladık. Engelli bireylerin, spora yönlendirmeleri ve yeteneklerini tarama konusunda da çok özverili bir şekilde çalışıyoruz. Bununla ilgili de bir program oluşturacağız. Onun da müjdesini vermek isterim."

"Yönetici kısmı daha zor"

Aktif güreş kariyerini 2025 yılında noktaladıktan sonra Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine başladığını hatırlatan Yasemin Adar Yiğit, sporculukta edindiği deneyimleri yeni sporcuların gelişimine katkı sunmak için kullandığını söyledi.

Yöneticiliğin farklı branşlarda sorumluluk almayı gerektirdiğini belirten Adar, "Yönetici kısmı daha zor. Çünkü sporcuyken tamamen işin hakimi bendim. Bir yıldan beri bu görevi üstleniyorum ve çok zorlandığım anlar oluyor. Ama sporculuktan gelmiş olduğum bir disiplin olduğu için seve seve yapıyorum. Sporcu kardeşlerime yardım etmek, spora hizmet etmek benim için ayrı bir görev." dedi.

Kadın sporcuların karşılaştığı engellerin aşılmasına da katkı sunmak istediğini ifade eden Adar, başarılı sporcuların toplumdaki ön yargıların değişmesinde rol oynadığını dile getirerek "Bir rol model çıktığında, toplumumuz bunu görüyor ve diğer kadın sporcularımızın da spora yönlendirip aynı zamanda başarılı olmasını sağlıyor. Elimden geldiğince kadın sporcularımızın yanında olarak onlara, engelleri aşmak için yardımcı olmaya çalışacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA