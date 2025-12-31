Milli badmintoncu Yasemen'in 'büyük hedefi' olimpiyat

Milli badmintoncu Yasemen Bektaş'ın en büyük hedefi, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na katılmak.

Yaklaşık 13 yıldır badminton sporuyla ilgilenen 22 yaşındaki Yasemin, milli takım formasını 11 yıldır giyiyor.

Türkiye şampiyonlukları bulunan genç sporcunun 17 yaş Avrupa Şampiyonası'nda çift kadınlar kategorisinde gümüş madalyası da var.

İstanbul'da 11-15 Şubat 2026 tarihlerindeki Avrupa Erkekler ve Kadınlar Takım Badminton Şampiyonası'nda takım arkadaşlarıyla kürsünün en üstüne basamağına çıkmak isteyen milli sporcunun asıl hedefi ise olimpiyatlarda yer almak.

Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Yasemen Bektaş, AA muhabirine, badmintonla babasının sayesinde tanıştığını söyledi.

Babasının şoförlüğünü yaptığı kulüpte antrenörle tanıştığını spora başladığında badmintonu bilen çok az insan olduğunu anlatan milli sporcu, "Badminton Türkiye'de çok bilinmeyen bir spor ama herkesin yaparken eğlenebileceği hem de sıkılmadan devam edebileceği bir spor. Bu sporu yaparken vücudun tamamı çalışıyor. Severek yapıyorum." diye konuştu.

Başarılarına değinen Yasemen, "Küçük yaştan beri ulusal ve uluslararası derecelerim var. 17 yaş Avrupa Şampiyonası'nda çift kadınlar üçüncülüğümüz, 2024 yılında yapılan Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda beşinciliğimiz var. 2026 yılında düzenlenecek Avrupa Erkekler ve Kadınlar Takım Badminton Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağımız için şampiyonluk hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Miks kategorisinde ilk derece

2026 Büyükler Kadın Takım Şampiyonası'nı en iyi şekilde tamamlamak istediğini dile getiren Yasemen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sonra uluslararası turnuvalarda miks kategorisinde yarışacağız. Orada da en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Nisan ayında yapılacak Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda daha önce hiç elde edilmemiş miks kategorisinde derece yapmak istiyoruz. Öncelikle hedeflerimiz bunlar. Büyük hedef, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na gitmeyi çok istiyoruz."