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Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı, Campus Cup'ta Şampiyon Oldu

Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı, Campus Cup'ta Şampiyon Oldu
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Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı, Marmaris'te düzenlenen 17'nci Campus Cup'ta ORC C grubunu birincilikle tamamlayarak şampiyon oldu ve 'ORC En İyi Düzeltilmiş Zaman' kupasını kazandı. Takım, bu başarıyla birlikte toplamda birçok kupa kazanmış olmanın gururunu yaşıyor.

Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı, Marmaris'te düzenlenen 17'nci Campus Cup'ta rüzgarı arkasına alarak büyük bir başarıya imza attı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından gerçekleştirilen ve 14 farklı üniversiteden 19 takımın, toplamda 300 yelkencinin kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda, Yaşar Üniversitesi ORC C grubunda fırtına gibi esti. Tüm rakiplerini geride bırakarak 6 yarışın tamamını birincilikle tamamlayan ekip, grubunda şampiyon oldu.

Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı ayrıca "ORC En İyi Düzeltilmiş Zaman" kupasını da kazanarak yarışmayı çifte kupayla taçlandırdı. Tüm tekneler arasında en iyi dereceyi elde eden ekip, Marmaris Körfezi'nden başarıyla döndü.

Takım kaptanı Efe Tosun, Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı'nın 2010 yılından bu yana ulusal ve uluslararası yarışlarda onlarca kupa kazandığını hatırlatarak, "Bu başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Takım ruhu ve dayanışma bizi bu noktaya taşıdı. Mezunlarımızdan Haktan Taş'ın da yer aldığı ekibimizde, tecrübe ile genç enerjiyi harmanlayarak ortak bir hedefte birleşmeyi başardık. Üniversitemizin desteği ve bu uyum sayesinde başarı kendiliğinden geldi" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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