Haberler

Yaşar'ın Sultanları Türkiye şampiyonu

Yaşar'ın Sultanları Türkiye şampiyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen ÜNİLİG Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak İzmir'e büyük gurur yaşattı.

Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen ÜNİLİG Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Kupayı kazanan Yaşar'ın Sultanları, İzmir'e büyük gurur yaşattı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından, Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ÜNİLİG Voleybol Türkiye Şampiyonası sona erdi. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda sporcular yalnızca başarı için değil, dostluk ve fair-play ruhunu yansıtan mücadeleleriyle de dikkat çekti. Turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ise final yolunda rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

Başarı geleneği yeni kupayla sürdü

Böylece Yaşar Üniversitesi, üniversiteler arası voleyboldaki güçlü geleneğini bir kez daha taçlandırdı. Daha önce de üst üste ÜNİLİG şampiyonlukları ve önemli dereceler elde eden Yaşar'ın Sultanları, son zaferleriyle başarılarına bir yenisini daha ekleyerek kupayı İzmir'e getirdi.

Üniversiteyi gururlandıran şampiyonluk

Şampiyonluğun ardından Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ile buluşan Yaşar'ın Sultanları, kupa sevincini paylaştı. Başarılı sporcuları tek tek tebrik eden Prof. Dr. Kandiller, azim ve takım ruhuyla kazanılan bu şampiyonluğun tüm üniversite camiası için gurur verici olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Kandiller, elde edilen başarının üniversite adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sporda da örnek sonuçlara imza atmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Elde edilen şampiyonluk, Yaşar Üniversitesi'nin spora ve öğrenci sporcuların gelişimine verdiği desteğin önemli bir göstergesi olurken, takımın ortaya koyduğu mücadele ve dayanışma da büyük takdir topladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi

Dünyanın beklediği tarihi kare
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst

Kulisleri sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken 3 puanı aldılar

İşte Dünya Kupası bu! Tam maç bitti derken...
TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı

TRT dizisi setine polis baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı
Beş çocuğu ve beş torunu var! Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor

Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor
İletişim Başkanlığı'ndan 'Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti' iddiasına yalanlama

Milyonları endişelendiren iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan ABD ve İsrail'e meydan okuma: Zafer kazandık

Kalibaf'tan dünyayı sarsacak iddia
Tam 4 gol çıktı! İşte gecenin son maçında gülen taraf

Tam 4 gol çıktı! İşte gecenin son maçında gülen taraf
Kavşakta feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kavşakta feci kaza! Bu minibüs 3 kişiye mezar oldu