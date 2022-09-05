Bu pozisyon ortalığı karıştırdı! Galatasaraylılar, Yaşar Kemal Uğurlu'ya düdüğünü astırmak istiyor
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Galatasaray'ın Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Abdülkerim Bardakcı'ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösteren Uğurlu, aynı zamanda Galatasaray'ın bir penaltısını pas geçtiği belirtilerek topa tutuldu.
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep Fk'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona ererken hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları tepki çekti.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmanın 45. dakikasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, hava topu mücadelesinde Joao Figueiredo'ya yaptığı müdahale gerekçesiyle Abdülkerim Bardakcı'ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Sarı-kırmızılıların oldukça tepkisini çeken bu karar sonrası Uğurlu sosyal medyada topa tutuldu.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
İlk yarının uzatma dakikalarında Kerem Aktürkoğlu'nun Gaziantep FK ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon sonrası sarı-kırmızılılar penaltı bekledi. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu "Devam" kararı verdi. Deneyimli hakemin bu pozisyonda penaltı noktasını göstermemesi Galatasaray taraftarını küplere bindirdi.