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Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Avrupa Beşincisi Oldu

Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Avrupa Beşincisi Oldu
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Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen 17. Avrupa Üniversite Oyunları Voleybol Şampiyonası'nda beşinci oldu. Türkiye'den katılan tek kadın takımı olan ekip, 16 takımla yarışarak bu başarıyı elde etti ve 2027'de İspanya'da yapılacak şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Salerno kentinde düzenlenen 17. Avrupa Üniversite Oyunları Voleybol Şampiyonası'nda beşinci oldu.

Türkiye'den katılan tek kadın takımı olan Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları Voleybol Şampiyonası'nda dünyanın farklı üniversitelerinden 16 takımla yarıştı. Çek Cumhuriyeti, İtalya, Norveç, Romanya, Polonya ve Hırvatistan'dan üniversite takımlarıyla karşılaşan Yaşar'ın Kızları, şampiyonayı Avrupa beşincisi olarak tamamladı.

Bu yıl UNİLİG Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda 'Türkiye Şampiyonu' olan ve geçtiğimiz yıl Avrupa ikinciliği bulunan Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, istikrarlı başarısını İtalya'da da sürdürdü. Başarılı takım, 2027'de İspanya'nın Granada kentinde gerçekleşecek Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Başantrenörlüğünü Alper Kemal Kayğusuz'un, antrenörlüğünü Ramazan Öztürk'ün üstlendiği, kafile başkanı olarak Efsun Pınar'ın ve idareci olarak Begüm Can'ın yer aldığı Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı; Selen Naz Kıran, Nehir Döngez, Saragül Seçgin, Simay Cinbaz, Zeynep Özcuraş, Melisa Ayas, Defne Kandemir, Esra Çevik, Ilgaz Soğukdağ, Şevval Acıbal, Buse Gül, Derin Demirel, Ayşe Aydemir ve Selin Filiz'den oluşuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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