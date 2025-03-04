Yaşananların perde arkası ortaya çıktı! Erden Timur'a derbi öncesi izin verilmedi mi?
Galatasaray'da son dönemde yaşanan puan kayıpları ve Avrupa Ligi'nden elenme sonrası yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların eski yöneticisi Erden Timur'un, Fenerbahçe maçı öncesi takımı ziyaret etmek ve moral vermek istediği ancak kulüp tarafından bu talebin reddedildiği iddia edildi. Ancak Galatasaray yönetimi, Erden Timur tarafından böyle bir talebin gelmediğini belirtti.
Süper Lig devi Galatasaray'da eski yönetici Erden Timur hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Timur'un Fenerbahçe derbisi öncesi moral ziyaretinde bulunmak istediği ancak kulüp tarafından izin verilmediği öne sürülmüştü.
343 Digital'den İbrahim Seten'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim ile Erden Timur arasında ipler koptu. Timur'un Florya'yı ziyaret etme isteğinin yönetim tarafından reddedildiğini söyleyen İbrahim Seten, "Galatasaray - Fenerbahçe maçından önce Avrupa'daki moral bozukluğunu alan gidermek için Erden Timur, moral bozukluğunu gidermek için Florya'ya gidip medyaya kapalı bir şekilde oyuncularla görüşmek istemiş. Galatasaray Kulübü bu talebe cevap vermemiş, vermediği gibi de karşılığında Dursun Özbek iki kez idmana gitmiş, bir de yemek düzenlemiş" sözlerini sarf etti.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Yaşananların perde arkası ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Erden Timur tarafından böyle bir talebin gelmediğini belirtti.