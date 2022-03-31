Yaşananlar çok ilginç! Giresunspor yıldız futbolcu Doukara'yı kulüpten gönderdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaşananlar çok ilginç! Giresunspor yıldız futbolcu Doukara'yı kulüpten gönderdi

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, Souleymane Doukara'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti. Doukara, eski takımı Antalyaspor'a 4-1 kaybettikleri maçın ardından üçlü çektirmişti. Doukara, oraya neden çıktığını bildirmişti ancak kulüp affetmedi.

Giresunspor, Souleymane Doukara'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı. Doukara, 4-1 kaybettikleri maçın ardından Antalyaspor tribünlerindeki sevinç gösterisine katılmıştı.

Yaşananlar çok ilginç! Giresunspor, yıldız futbolcu Doukara'nın sözleşmesini feshetti

"SADAKAT YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRI"

Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Giresunsporumuz, Souleymane Doukara ile olan sözleşmesini, Antalyaspor maçının ardından rakip takım tribünlerine giderek gerçekleştirdiği sevinç gösterileri ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışları nedeniyle tek taraflı feshetmiştir..." ifadeleri yer aldı.

Yaşananlar çok ilginç! Giresunspor, yıldız futbolcu Doukara'nın sözleşmesini feshetti

SÖZ VERDİ

Giresunsporlu Doukara, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle verdiği söz üzerine rakip tribünde yer alan taraftarın yanına gittiğini bildirmişti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title