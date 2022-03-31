Yaşananlar çok ilginç! Giresunspor yıldız futbolcu Doukara'yı kulüpten gönderdi

Giresunspor, Souleymane Doukara'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı. Doukara, 4-1 kaybettikleri maçın ardından Antalyaspor tribünlerindeki sevinç gösterisine katılmıştı.

"SADAKAT YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRI"

Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Giresunsporumuz, Souleymane Doukara ile olan sözleşmesini, Antalyaspor maçının ardından rakip takım tribünlerine giderek gerçekleştirdiği sevinç gösterileri ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışları nedeniyle tek taraflı feshetmiştir..." ifadeleri yer aldı.

SÖZ VERDİ

Giresunsporlu Doukara, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle verdiği söz üzerine rakip tribünde yer alan taraftarın yanına gittiğini bildirmişti.