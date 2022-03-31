Yaşananlar çok ilginç! Giresunspor yıldız futbolcu Doukara'yı kulüpten gönderdi
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, Souleymane Doukara'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti. Doukara, eski takımı Antalyaspor'a 4-1 kaybettikleri maçın ardından üçlü çektirmişti. Doukara, oraya neden çıktığını bildirmişti ancak kulüp affetmedi.
Giresunspor, Souleymane Doukara'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı. Doukara, 4-1 kaybettikleri maçın ardından Antalyaspor tribünlerindeki sevinç gösterisine katılmıştı.
"SADAKAT YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRI"
Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Giresunsporumuz, Souleymane Doukara ile olan sözleşmesini, Antalyaspor maçının ardından rakip takım tribünlerine giderek gerçekleştirdiği sevinç gösterileri ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışları nedeniyle tek taraflı feshetmiştir..." ifadeleri yer aldı.
SÖZ VERDİ
Giresunsporlu Doukara, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle verdiği söz üzerine rakip tribünde yer alan taraftarın yanına gittiğini bildirmişti.