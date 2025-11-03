Yaşadığı sakatlıkla korkutan Kenan Yıldız'dan yeni haber

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen ve dizinden yaşadığı sakatlıkla hayranlarını korkutan Kenan Yıldız'ın son durumu belli oldu.

SPORTING MAÇINDA GERİ DÖNÜYOR

Cremonese ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna dizinden yaşadığı sakatlığı sebebiyle alınmayan 20 yaşındaki yıldız oyuncudan sevenlerine müjdeli haber geldi. La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre; Kenan Yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Sporting maçıyla kadroya geri dönecek. Milli oyuncu, teknik direktör Luciano Spalletti'nin görev vermesi halinde bu maçta forma giyebilecek.

"GENÇ DAHİSİZ OYNAMAK ZORUNDA KALDI"

Haberde, Kenan Yıldız ile ilgili ayrıca "Luciano Spalletti, Cremonese deplasmanında genç dahi olmadan oynamak zorunda kaldı. Ancak şimdi onu yeniden takıma katmak için sabırsızlanıyor." ifadeleri de kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Takımıyla bu sezon tüm kulvarlarda 12 maçta sahaya çıkan 20 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.