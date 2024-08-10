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Yarışmadığı halde Olimpiyatlar'a damga vurdu! Güzel olduğu kadar da mütevazi

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Paris Olimpiyatları'nda yarıştığı sanılan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Norveçli sırıkla atlama sporcusu Embla Matilde Njerve, sosyal medya fenomeni haline geldi. Ancak ortaya çıkan gerçek, Njerve'nin Paris Olimpiyatları'nda yarışmadığı, sosyal medyada dolaşan videonun aslında Slovakya'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Şampiyonası'na ait olduğu öğrenildi. Güzel sporcunun, "Aslında kendimi çok güzel bulmuyorum. Gösterilen ilgiden dolayı şaşkınım" demesi de dikkatlerden kaçmadı.

Tüm dünya sosyal medyada gündem olan Norveçli sporcu Embla Matilde Njerve'yi konuşuyor. Güzelliği ile Paris Olimpiyat Oyunları'nı gölgede bırakan sporcu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Sosyal medyada dolaşan video, aslında Slovakya'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Şampiyonası'ndan. Bu yarışmada Njerve, sırıkla atlama dalında gümüş madalya kazanmıştı. Njerve bu yılki Oyunlarda yarışmıyor; viral video aslında başka bir etkinlikten.

"KENDİMİ ÇOK GÜZEL BULMUYORUM"

Öte yandan güzel sporcunun, "Aslında kendimi çok güzel bulmuyorum. Gösterilen ilgiden dolayı şaşkınım" demesi de dikkatlerden kaçmadı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Paris Olimpiyatları Sosyal Medya Slovakya Dünya Paris Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Köfteci Jardel:

Bunlar kızsa, bizdekiler nedir?

14
5
yanıtYanıtla
Erkan Arslan:

Kiz Hedefine Ulasmis Simdi is Teklifleri Arka Arkaya Gelir

12
1
yanıtYanıtla
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