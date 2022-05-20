Burak Yılmaz &quot;Son maçım&quot; diyerek paylaştı! Bir dönem resmen sona erdi - Haberler

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Burak Yılmaz "Son maçım" diyerek paylaştı! Bir dönem resmen sona erdi

Haberler.com - Spor
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Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz, Fransız ekibinden ayrıldığını duyurdu. Milli futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yarın Lille'deki son maçım! Harika 2 yıl, harika 2 kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım." ifadelerini kullandı. 36 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Beşiktaş olabileceği belirtiliyor.

2 yıl önce Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Fransız ekibinde 1 Lig ve 1 Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı. Sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki milli futbolcu, yeni sezonda Lille'de olmayacağını açıklayarak veda mesajı yayımladı.

"SİZLERİ UNUTMAYACAĞIM"

Burak Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın Lille'deki son maçım! Harika 2 yıl, harika 2 kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

'Yarın son maçım' diyen Burak Yılmaz, bir dönemin bittiğini resmen açıkladı

BEŞİKTAŞ'A İMZA ATABİLİR

Milli futbolcunun yeni rotasının neresi olacağı merakla beklenirken, Beşiktaş'a dönme olasılığının ağır bastığı belirtiliyor. 36 yaşındaki golcüye MLS'ten de teklifler olduğu bilinirken, Adana Demirspor da transfer için devreye girebilir.

Haberler.com - Spor

Adana Demirspor, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Fransa, Lille, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

RAMAZAN T.:

milli takım sayesinde dünya kupasına gidemeyince maç biter bitmez milli takımı bıraktı futbolu da bırakır diye dua ediyordum bikaç sene daha sabretmemiz gerekiyor sanırım.

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mahmut kemal :

Şu Burak'ı göndermediğiniz bi Uranüs kaldı oraya da gönderin de click bait boş kalmasın.

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