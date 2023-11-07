Yarın oynanacak kritik maç öncesi tek yürek oldular

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ligin 5'inci haftasında Bilecik Spor Kulübü yarın karşılaşacağı Asarlık GK. maçının hazırlıklarını tamamladı.

BAL 4. Grup 5'inci hafta müsabakasında yarın saat 14: 00'da İstasyon Sentetik Sahasından 1969 Bilecik Spor Kulübü ile İzmir temsilcisi Asarlık GK. karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi günü tek idmanda geçen Bilecik Spor Kulübü'nde hedef 3 puan olurken, son antrenmanı başkan ve yöneticiler neredeyse tam kadro izledi. Futbolcular alınan olumsuz sonuçlar ve bu haftaya kadar gol bulamaması biraz moralleri bozarken, bu maçta şansızlık zincirinin kırılması bekleniyor.

Zorlu maç öncesi Bilecik Spor Kulübü ligde 1 puanla 14'üncü sırada yer alırken, konuk ekibin 4 haftanın sonundan 2 galibiyet 2 mağlubiyetle 15 takımlı grupta 7'inci sırada yer alıyor. - BİLECİK