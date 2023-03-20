Yarı Finalde Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Mehmet Erdem Marmara Akademi'yi 3-2 yendi
Spor Haberleri
Yoğun gayretleri ve başarılı performanslarıyla adım adım 1. Lige ilerleyen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı yarı final müsabakalarında karşılaştığı Mehmet Erdem Marmara Akademi Voleybol Takımı'nı 3-2 yendi.
Yoğun gayretleri ve başarılı performanslarıyla adım adım 1. Lige ilerleyen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı yarı final müsabakalarında karşılaştığı Mehmet Erdem Marmara Akademi Voleybol Takımı'nı 3-2 yendi.
1.Lige yükselme mücadelesini Amasya 3. Grubunda sürdüren Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı Amasya Spor Salonu'nda grubunun ikinci maçında Mehmet Erdem Marmara Akademi Voleybol Takımı ile karşılaştı. 5 set halinde oynanan heyecanlı maçta mücadelesini başarıyla sürdüren "Bizim Kızlar" ilk seti 25-9'luk bir skorla kazanırken 2. Seti 21-25'lik bir skorla kaybetti. 3. Seti 25-20'lik bir skorla kazanan "Bizim Kızlar" 4. Seti 19-25'lik bir skorla kaybetti. Son olarak oynanan 5. Seti de 15-7'lik bir skorla kazanan "Bizim Kızlar" maçı 3-2'lik bir skorla kazanmayı başardı.
"Bizim Kızlar" grubunun 3. ve son müsabakasını Pazartesi günü saat 17: 30'da Sultan Spor Voleybol Takımı ile oynayacak. Voleybolseverler Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın yarı final müsabakalarını Bozüyük Belediyesi'nin resmi youtube ve facebook hesabından canlı olarak izleyebilirler. - BİLECİK