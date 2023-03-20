Yarı Finalde Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Mehmet Erdem Marmara Akademi'yi 3-2 yendi

Yoğun gayretleri ve başarılı performanslarıyla adım adım 1. Lige ilerleyen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı yarı final müsabakalarında karşılaştığı Mehmet Erdem Marmara Akademi Voleybol Takımı'nı 3-2 yendi.

1.Lige yükselme mücadelesini Amasya 3. Grubunda sürdüren Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı Amasya Spor Salonu'nda grubunun ikinci maçında Mehmet Erdem Marmara Akademi Voleybol Takımı ile karşılaştı. 5 set halinde oynanan heyecanlı maçta mücadelesini başarıyla sürdüren "Bizim Kızlar" ilk seti 25-9'luk bir skorla kazanırken 2. Seti 21-25'lik bir skorla kaybetti. 3. Seti 25-20'lik bir skorla kazanan "Bizim Kızlar" 4. Seti 19-25'lik bir skorla kaybetti. Son olarak oynanan 5. Seti de 15-7'lik bir skorla kazanan "Bizim Kızlar" maçı 3-2'lik bir skorla kazanmayı başardı.

"Bizim Kızlar" grubunun 3. ve son müsabakasını Pazartesi günü saat 17: 30'da Sultan Spor Voleybol Takımı ile oynayacak. Voleybolseverler Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın yarı final müsabakalarını Bozüyük Belediyesi'nin resmi youtube ve facebook hesabından canlı olarak izleyebilirler. - BİLECİK