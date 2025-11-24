Yardımcısı açıkladı! Dick Advocaat'ı isteyen Süper Lig devi bakın kimmiş

Curaçao Milli Takımı'nda Hollandalı Teknik Direktör Dick Advocaat'ın yardımcılığını yapan Cor Pot, gündeme damga vuracak bir itirafta bulundu. Cor Pot, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat'ı geçmiş dönemde isteyen Süper Lig devini açıkladı.

BEŞİKTAŞ ADVOCAAT İÇİN KAPIYI ÇALDI

Pot, Beşiktaş'ın Dick Advocaat için daha önce kapıyı çaldığını açıklayarak, deneyimli hocanın gelecek kariyerinde sürpriz bir adım atabileceğini dile getirdi.

''BELKİ YİNE DÖNERLER''

Yapılan açıklamada, "Dick Advocaat'ın ne yapacağını asla bilemezsiniz; belki Beşiktaş yeniden kapıyı çalar. Daha önce gelmişlerdi ama son anda Solskjaer geldi. Kim bilir, belki yine dönerler." ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA KUPASI'NA GÖTÜRDÜ

Advocaat son olarak, 150 bin nüfuslu Curaçao'yu Dünya Kupası'na götürerek büyük bir başarıya imza atmıştı.