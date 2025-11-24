Haberler

Yardımcısı açıkladı! Dick Advocaat'ı isteyen Süper Lig devi bakın kimmiş

Yardımcısı açıkladı! Dick Advocaat'ı isteyen Süper Lig devi bakın kimmiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Curaçao Milli Takımı'nda Dick Advocaat'ın yardımcılığını yapan Cor Pot, Beşiktaş'ın geçmiş dönemde Dick Advocaat için girişimde bulunduğunu itiraf etti. Cor Pot, yaptığı açıklamada "Dick Advocaat'ın ne yapacağını asla bilemezsiniz; belki Beşiktaş yeniden kapıyı çalar.'' diyerek açık kapı bıraktı.

  • Beşiktaş daha önce Dick Advocaat için kapıyı çalmıştı.
  • Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'nı Dünya Kupası'na götürdü.

Curaçao Milli Takımı'nda Hollandalı Teknik Direktör Dick Advocaat'ın yardımcılığını yapan Cor Pot, gündeme damga vuracak bir itirafta bulundu. Cor Pot, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat'ı geçmiş dönemde isteyen Süper Lig devini açıkladı.

BEŞİKTAŞ ADVOCAAT İÇİN KAPIYI ÇALDI

Pot, Beşiktaş'ın Dick Advocaat için daha önce kapıyı çaldığını açıklayarak, deneyimli hocanın gelecek kariyerinde sürpriz bir adım atabileceğini dile getirdi.

''BELKİ YİNE DÖNERLER''

Yapılan açıklamada, "Dick Advocaat'ın ne yapacağını asla bilemezsiniz; belki Beşiktaş yeniden kapıyı çalar. Daha önce gelmişlerdi ama son anda Solskjaer geldi. Kim bilir, belki yine dönerler." ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA KUPASI'NA GÖTÜRDÜ

Advocaat son olarak, 150 bin nüfuslu Curaçao'yu Dünya Kupası'na götürerek büyük bir başarıya imza atmıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Adam gideli kaç sene oldu Buradaki çalıştırdığı takım halen 3 yıldız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar

Bir şehir ayakta! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.