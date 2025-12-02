Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok
Kocaelispor'un formda golcüsü Serdar Dursun, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tribünden takip etti ve sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Ancak bu paylaşımlar, Kocaelispor taraftarının büyük tepkisini çekti. Taraftarlar, futbolcunun davranışını 'camiaya yakışmayan hareket' olarak nitelendirdi. Artan tepkiler sonucunda Dursun, derbiyle ilgili paylaşımlarını sosyal medya hesabından kaldırmak zorunda kaldı.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı derbiyi izleyenler arasında Kocaelispor'un formda golcüsü Serdar Dursun da vardı. Son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken ve Gençlerbirliği maçında takımının tek golünü atan yıldız oyuncu, derbi atmosferini sosyal medyada paylaştı.
KOCAELİSPOR TARAFTARI SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Serdar Dursun'un derbiyle ilgili yaptığı paylaşımlar, Kocaelispor taraftarının büyük tepkisini çekti. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte taraftarlar, futbolcunun davranışını "camiaya yakışmayan hareket" olarak nitelendirdi.
PAYLAŞIMLARINI SİLMEK ZORUNDA KALDI
Artan tepki üzerine Serdar Dursun, derbiye dair paylaşımlarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Taraftarların bir kısmı, paylaşımı silmenin yeterli olmayacağını savunarak yıldız oyuncudan özür beklediklerini dile getirdi. Tribün liderleri de benzer çağrılarda bulunarak konunun kapanmadığını belirtti.