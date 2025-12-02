Haberler

Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok Haber Videosunu İzle
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor'un formda golcüsü Serdar Dursun, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tribünden takip etti ve sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Ancak bu paylaşımlar, Kocaelispor taraftarının büyük tepkisini çekti. Taraftarlar, futbolcunun davranışını 'camiaya yakışmayan hareket' olarak nitelendirdi. Artan tepkiler sonucunda Dursun, derbiyle ilgili paylaşımlarını sosyal medya hesabından kaldırmak zorunda kaldı.

  • Serdar Dursun, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiyi izledi ve sosyal medyada paylaştı.
  • Serdar Dursun'un derbi paylaşımları Kocaelispor taraftarlarının tepkisini çekti.
  • Serdar Dursun, artan tepkiler üzerine derbi paylaşımlarını sosyal medyadan kaldırdı.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı derbiyi izleyenler arasında Kocaelispor'un formda golcüsü Serdar Dursun da vardı. Son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken ve Gençlerbirliği maçında takımının tek golünü atan yıldız oyuncu, derbi atmosferini sosyal medyada paylaştı.

KOCAELİSPOR TARAFTARI SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Serdar Dursun'un derbiyle ilgili yaptığı paylaşımlar, Kocaelispor taraftarının büyük tepkisini çekti. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte taraftarlar, futbolcunun davranışını "camiaya yakışmayan hareket" olarak nitelendirdi.

PAYLAŞIMLARINI SİLMEK ZORUNDA KALDI

Artan tepki üzerine Serdar Dursun, derbiye dair paylaşımlarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Taraftarların bir kısmı, paylaşımı silmenin yeterli olmayacağını savunarak yıldız oyuncudan özür beklediklerini dile getirdi. Tribün liderleri de benzer çağrılarda bulunarak konunun kapanmadığını belirtti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlmila Banu:

Yıllar süren deneme yanılma sürecinin ardından, nihayet başarılı kripto para ticaretinin sırrını buldum: Shelton Kenny'nin stratejisi. Onun rehberliğiyle yatırımımı 594.000 dolar kâra dönüştürdüm. Hayatımı değiştiren bir deneyimdi. Ticaret oyununuzu geliştirmek isteyenler için, kendisine Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz: (0852-9446-4893)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

ne olmuş kardeşim gitmiş işte adam fenerbahçeli izlemeye gitmiş

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Avukat sitede terör estirdi! 40 araç zarar gördü

Avukat sitede terör estirdi! Tam 40 araca aynısını yaptı
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Sinan Engin derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim

Derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.