Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı

Fenerbahçeli futbolseverler, Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a imza atmaya bir hayli yakın olması hakkında mizah yapmaya başladı.

Fenerbahçe ile Galatasaray Michy Batshuayi için yarışıyor. Tekliflerini ileten ezeli rakipler Belçikalı golcünün kararını bekliyor.

Michy Batshuayi'nin sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bu sezon itibariyle sona erdi. Serbest oyuncu statüsündeki 30 yaşındaki futbolcu, 3 yıllık kontratın yanında imza parası da talep ediyor.

Galatasaray daha iyi şartlar sundu

Son tekliflere göre Galatasaray'ın sunduğu maddi şartlar Fenerbahçe'ye oranla daha yüksek.

Türkiye dışından gelen teklifleri reddeden Batshuayi, kısa süre içerisinde kararını verecek.

Taraftar tepkili

Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise Fenerbahçe taraftarı, sosyal medya üzerinden golcü futbolcuyu eleştirmeye başladı.

Sarı-lacivertli futbolseverler, Batshuayi'nin ezeli rakiplerine çok yakın olması üzerine tepkide bulundu.

Mizah yapıldı

Bazı taraftarlar ise işi adeta mizaha döktü.

Batshuayi'nin Trabzonspor'la oynanan Süper Lig maçında karıştığı olaylara temas eden bir kullanıcı "Dönerek tekme atan adama nasıl ceza verilmez? En az 25 maç ceza verilmeli Batshuayi'ye" ifadelerini kullandı.

Yapılan bu paylaşım ise futbolseverleri güldürdü.