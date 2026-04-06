Yapay zekadan olay Süper Lig şampiyonluk tahmini: Yüzde 85 ihtimalle...

Euro Club Index verilerine göre Süper Lig’de sezon sonu tahminleri güncellendi. Yapay zeka, takımların puan durumunu ve şampiyonluk ihtimallerini yeniden hesapladı.

ZİRVEDE GALATASARAY FARKI

Yapay zekaya göre Galatasaray, 81 puanla sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali yüzde 85.2’ye yükselirken, derbi mağlubiyetine rağmen favori konumunu güçlendirdi.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR TAKİPTE

Fenerbahçe’nin sezonu 76 puanla ikinci sırada tamamlaması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali ise yüzde 12.1’e geriledi. Trabzonspor’un ise 74 puanla üçüncü sırada yer alacağı ve şampiyonluk ihtimalinin yüzde 2.7 olduğu tahmin edildi.

BEŞİKTAŞ DÖRDÜNCÜ SIRADA

Tahminlere göre Beşiktaş, sezonu 64 puanla dördüncü sırada tamamlayacak. Üst sıralarda Başakşehir ve Göztepe’nin 55’er puanla rekabet etmesi bekleniyor.

ALT SIRALARDA DÜŞME HATTI ŞEKİLLENİYOR

Ligin alt sıralarında Karagümrük, Eyüpspor ve Kayserispor’un sezonu düşme hattında tamamlaması öngörülüyor. Bu takımların puanlarının 26 ile 30 arasında kalacağı tahmin edildi.