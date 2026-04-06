Yapay zekadan olay Süper Lig şampiyonluk tahmini: Yüzde 85 ihtimalle...

Euro Club Index’in yapay zeka tahminine göre Galatasaray yüzde 85.2 şampiyonluk ihtimaliyle zirvede yer alırken, Fenerbahçe’nin ihtimali yüzde 12.1’e geriledi, Trabzonspor ise yüzde 2.7 ile yarışta düşük ihtimalle kaldı.

  • Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluk ihtimali yüzde 85.2 olarak tahmin edildi.
  • Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali yüzde 12.1, Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali yüzde 2.7 olarak tahmin edildi.
  • Beşiktaş'ın sezonu 64 puanla dördüncü sırada tamamlaması bekleniyor.

Euro Club Index verilerine göre Süper Lig’de sezon sonu tahminleri güncellendi. Yapay zeka, takımların puan durumunu ve şampiyonluk ihtimallerini yeniden hesapladı.

ZİRVEDE GALATASARAY FARKI

Yapay zekaya göre Galatasaray, 81 puanla sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali yüzde 85.2’ye yükselirken, derbi mağlubiyetine rağmen favori konumunu güçlendirdi.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR TAKİPTE

Fenerbahçe’nin sezonu 76 puanla ikinci sırada tamamlaması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali ise yüzde 12.1’e geriledi. Trabzonspor’un ise 74 puanla üçüncü sırada yer alacağı ve şampiyonluk ihtimalinin yüzde 2.7 olduğu tahmin edildi.

BEŞİKTAŞ DÖRDÜNCÜ SIRADA

Tahminlere göre Beşiktaş, sezonu 64 puanla dördüncü sırada tamamlayacak. Üst sıralarda Başakşehir ve Göztepe’nin 55’er puanla rekabet etmesi bekleniyor.

ALT SIRALARDA DÜŞME HATTI ŞEKİLLENİYOR

Ligin alt sıralarında Karagümrük, Eyüpspor ve Kayserispor’un sezonu düşme hattında tamamlaması öngörülüyor. Bu takımların puanlarının 26 ile 30 arasında kalacağı tahmin edildi.

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor

Dün gece yaptıkları herkesin dilinde

En düşük emekli maaşı artıyor: İşte dillendirilen rakam

En düşük emekli maaşı artıyor: İşte dillendirilen rakam
Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular