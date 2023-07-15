Yapay zeka ile Şenol Güneş'e Volkan Konak şarkıları söylettiler, sosyal medya yıkıldı! Akım dalga dalga büyüyor
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Yapay zeka kullanarak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e söylettirilen Volkan Konak şarkıları büyük ilgi gördü. Birçok kullanıcı farklı şarkılarda Güneş'in sesini kullanırken, olay kısa süre içerisinde bir sosyal medya akımına dönüştü.
Yapay zekanın hayatın her alanına entegre olmaya başlamasıyla birlikte ilginç içeriklerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak ses tabanlı bir yapay zeka uygulamasıyla Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e başta Volkan Konak olmak üzere farklı sanatçıların şarkıları söylettirildi.
GERÇEKTEN ŞENOL GÜNEŞ SÖYLÜYOR SANDILAR
Twitter'da "taliscamusss" ve "atipikistifra" isimli hesapların paylaştığı videolar sonrası adeta yapay zeka aracılığıylaŞenol Güneş'e şarkı söylettirme akımı başladı. Birçok kullanıcı videolara yaptığı yorumlarda yapay zeka farkını ayırt edemediklerini ve şarkıyı gerçekten Şenol Güneş'in söylediğini düşündüklerini belirtti. Bazı kullanıcılar ise yapay zekanın sınırının olmadığını ve bunun gelecek için oldukça tehlikeli olabileceği yorumlarında bulundu.
Sosyal medyada yapılan yorumların bazıları şöyle: