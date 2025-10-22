Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Galatasaray'ın Bodo/Glimt ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesi öncesi, yapay zekanın maç tahmini dikkat çekti. Ünlü veri analiz şirketi, temsilcimizin ilk 24'e kalma ihtimalini yüksek gösterirken ChatGPT de skor tahminini paylaştı.

GALATASARAY PUANINI 6'YA ÇIKARMA PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, üçüncü hafta maçında sahasında Bodo/Glimt'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, turnuvaya Eintracht Frankfurt karşısındaki 5-1'lik yenilgiyle kötü başlamış, ikinci haftada ise dev rakip Liverpool'u 1-0 mağlup ederek moral bulmuştu. Galatasaray, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltmek istiyor.

VERİ ŞİRKETİNDEN GALATASARAY'A YÜKSEK OLASILIK

Futbol veri analiz şirketi Football Meets Data, takımların Şampiyonlar Ligi'nde son 24'e kalma olasılıklarını açıkladı. Analize göre; Arsenal, PSG ve Inter yüzde 100 ihtimalle son 8'de gösterildi. Manchester City yüzde 99.9, Bayern Münih yüzde 99.7, Real Madrid ise yüzde 99.6 oranla üst sıralarda yer aldı. Galatasaray ise yüzde 70'lik oranla ilk 24'e kalma şansına sahip görünüyor. Temsilcimizin son 8'e kalma ihtimali ise yüzde 5 olarak açıklandı.

CHATGPT'DEN MAÇ TAHMİNİ

Galatasaray-Bodo/Glimt mücadelesi öncesi yapay zeka modeli ChatGPT, karşılaşmaya ilişkin skor tahminini paylaştı. "Galatasaray ev sahibi avantajıyla öne çıkıyor: 1-0 veya 2-1 galibiyet olasılığı yüksek. Eğer Bodo/Glimt kontrataklardan faydalanırsa 1-1'lik beraberlik sürprizi mümkün. Maçın gol beklentisi orta seviyede; yani 2-3 gol arası muhtemel."

GALATASARAY'DA MORAL YÜKSEK

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Liverpool galibiyetinin ardından hem Avrupa'da hem Süper Lig'de ivme yakaladı. Bodo/Glimt karşılaşması öncesi hedef, hem taraftar desteğiyle galibiyet serisini sürdürmek hem de grupta ilk 24 hedefine bir adım daha yaklaşmak.