Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında Fenerbahçe, Stuttgart'ı yendi ve 6 puana yükseldi. Football Meets Data, oynanan üçüncü hafta maçları sonrası Fenerbahçe'nin lig aşamasında kaçıncı sırada yer alacağını tahmin etti.
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.
- Fenerbahçe'nin puanı 6'ya yükseldi.
- Football Meets Data, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında ilk 8'e girme ihtimalini yüzde 30 olarak tahmin etti.
- Football Meets Data'nın tahminine göre Lyon ve Aston Villa ilk 8'e girme ihtimali en yüksek takımlardır (yüzde 92).
- Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takımın ilk 8'e girme ihtimallerini sıraladı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda ağırladığı Bundesliga ekibi Stuttgart'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.
YAPAY ZEKA SIRALAMAYI TAHMİN ETTİ
Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle galibiyete uzanırken, puanını da 6'ya yükseltti. Football Meets Data, oynanan üçüncü hafta maçların ardından Fenerbahçe'nin lig aşamasında kaçıncı sırada yer alacağını tahmin etti.
İşte Football Meets Data'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki takımlar için belirlediği ilk 8'e girme ihtimalleri:
- 1- Lyon: Yüzde 92
- 2- Aston Villa: Yüzde 92
- 3- Midtjylland: Yüzde 72
- 4- Braga: Yüzde 65
- 5- Porto: Yüzde 63
- 6- Lille: Yüzde 63
- 7- Freiburg: Yüzde 42
- 8- Bologna: Yüzde 40
- 9- Real Betis: Yüzde 40
- 10- Nottingham Forest: Yüzde 36
- 11- Fenerbahçe: Yüzde 30
- 12- Roma: Yüzde 26
- 13- Celta Vigo: Yüzde 24
- 14- Viktoria Plzen: Yüzde 22
- 15- Ferencvaros: Yüzde 20
- 16- Dinamo Zagreb: Yüzde 16
- 17- Stuttgart: Yüzde 13
- 18- Feyenoord: Yüzde 9
- 19- Brann: Yüzde 9
- 20- Genk: Yüzde 8
- 21- PAOK: Yüzde 6
- 22- Panathinaikos: Yüzde 3
- 23- Go Ahead Eagles: Yüzde 2
- 24- Basel: Yüzde 2
- 25- Celtic: Yüzde 2
- 26- Sturm Graz: Yüzde 2
- 27- Nice: Yüzde 1
- 28- Kızılyıldız: Yüzde 1
- 29- Young Boys: Yüzde 1
- 30- Ludogorets: Yüzde 1
- 31- FCSB: Yüzde 0.2
- 32- Rangers: Yüzde 0.2
- 33- Utrecht: Yüzde 0.1
- 34- Malmö: Yüzde 0
- 35- Salzburg: Yüzde 0
- 36- Maccabi Tel Aviv: Yüzde 0