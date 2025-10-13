Haberler

Yapak zeka açıkladı! A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal

Yapak zeka açıkladı! A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal
Yapak zeka açıkladı! A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal
Yapay zeka ChatGPT, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma ihtimalini analiz etti. Türkiye'nin turnuvaya gitme şansını %90 olarak değerlendiren yapay zeka, "Formda bir Türkiye play-off'larda da avantajlıdır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KATILMA OLASILIĞI %90"

Yapay zeka ChatGPT, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası yolculuğunu analiz ederek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Analizde, Türkiye'nin turnuvaya katılma ihtimalini, "Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma ihtimalini analiz edelim — ben şahsen yaklaşık %90 ihtimal veriyorum" ifadeleriyle değerlendirdi.

"HER ŞEY OLABİLİR AMA TÜRKİYE AVANTAJLI"

Yapay zeka, futbolun sürprizlere açık bir oyun olduğuna dikkat çekerek, "Performans, kura ve maçın oynanacağı yer önemli olacak. Ama genel olarak bu riski göze alarak 'katılır' olasılığını %90 civarında tahmin ediyorum. Bu tahmin, mevcut veriler ve Türkiye'nin geçmiş performanslarına göre yapılmıştır. Ancak futbolda her şey olabilir" dedi.

"FORMDA BİR TÜRKİYE PLAY-OFF'LARDA AVANTAJLI"

ChatGPT analizinde, formda bir A Milli Takım'ın play-off aşamasında üstünlük kurabileceğini de vurguladı. "Formda bir Türkiye, Dünya Kupası play-off'larında da avantajlıdır; özellikle evinde oynarsa kazanma olasılığı artar. Play-off'u geçme olasılığına %90 ihtimal veriyorum"

"EN KÖTÜ SENARYODA BİLE ŞANS VAR"

Yapay zeka ayrıca olası senaryolara göre farklı ihtimaller de paylaştı. "En kötü senaryoda %50, normal senaryoda %70, formda ve istikrarlı durumda ise Türkiye'nin %90 ihtimalle Dünya Kupası'na katılacağını öngörüyorum"

MİLLİ TAKIMA MORAL OLDU

ChatGPT'nin bu analizi, A Milli Takım'ın son dönemdeki yükselen form grafiğiyle birleşince taraftarlar arasında moral kaynağı oldu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu değerlendirme, "Yapay zeka bile Türkiye'ye inanıyor" yorumlarıyla paylaşıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
