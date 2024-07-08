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Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı

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Bayern Münih, Crystal Palace'tan genç yıldız Michael Olise'yi kadrosuna kattı. Alman ekibi, Olise için bonuslarla birlikte 60 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçtiğimiz sezon istediği başarıyı yakalayamayan ve gelecek sezon için yeniden iddialı bir kadro kurmak isteyen Alman devi Bayern Münih, Crystal Palace'tan genç yıldız Michael Olise'yi transfer etti.

60 MİLYON EURO

Alman ekibi bonuslarla birlikte Olise için 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Alman ekibi, Crystal Palace'tan Michael Olise'yi kadrosuna kattı ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Crystal Palace'ta 3 sezon geçiren Olise, geçen sezon 19 maçta toplamda 10 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Crystal Palace FC Bayern Münih Spor Dünya Haberler

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