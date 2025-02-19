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Ateşe benzin döküyorlar! TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ret

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Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesi Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalmaması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu. Ancak TFF, Galatasaray'ın bu talebini reddetti. TFF ise derbiye atanacak yabancı hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildirdi. Nihai karar TFF ile MHK tarafından ortaklaşa verilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı.

GALATASARAY, VINCIC'İ İSTEMİYOR

Slovenya'dan Slavko Vincic, Romanya'dan Istvan Kovacs, Fransa'dan Clement Turpin ve Polonya'dan Szymon Marciniak isimleri ön plana çıktı.

Bu isimlerden Slavko Vincic'in ön plana çıkması üzerine Galatasaray Kulübü harekete geçti ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirdi.

GALATASARAY'IN TALEBİNE RET

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF, Vincic başvurusu sonrası Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. TFF, derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildirdi. Nihai kararın, TFF ile MHK ortak vereceği ve resmi site üzerinden kamuoyuna duyurulacağı cevabı verildi.

Ateşe benzin döküyorlar! TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ret
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

cin con kıçına güvenmiyor

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Haber YorumlarıZeki Anti:

fenerin yağdanlığı tff idi değişen bir şey yok..

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Haber YorumlarıMGk:

Koskoca TFF Ali Koç'un oyuncağı oldu.. Nasılsa yeneceğiz bakalım sonra ki komedi ne....???

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Haber Yorumlarırihamma baxhiyeva:

Bahaneye bak Acun'un orda takımı varmış, adam dünyanın en iyi hakemlerinden biri olarak değerlendiriliyor Acun'u mutlu etmek için kendi kariyerini mi riske atacak! Tek istediğim şey maç bitince hakem konuşmadan maçın konuşulması kim yenerse yensin.

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Haber YorumlarıAlparslan Toyran:

hadi gorelim güzel bir maç olsun GS li futbolcular arık kendilerini yerlere atamazlar

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Haber YorumlarıSer_hat:

Şu kadar söyleyeyim bu hakem Gs yi yakarsa TFF başkanı istifa etmek zorunda kalabilir diye düşünüyorum.

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Haber Yorumlarıaysun:

Yabancı hakemin ismini saklayın, telefonunuda kapasin , gelsin, yönetsin, yabancı Var'la. Kim iyi ortaya çıksın.

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Haber YorumlarıTheC:

Açık artırma yapın kim daha çok para bastırırsa o hakemi seçsin... Aslında zaten olan budur ama perde arkasında :)

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Haber YorumlarıAtakan ÇELİK:

Nasıl bi federasyondur ki Başına buyruk iş yapıyor karar alıyor her boka karışıyor İşleyen düzeni bozmak için her yolu deniyor Sizden öncekilerin zaten hiç aklı yoktu bunları yapmaya bi siz akıllısınız gerisi geri zekalı Ona şöyle buna böyle olmadı bi daha Ali koç yönetsin maçı Açun ve tff başkanı da var hakemi olsun Olsun gitsin bitsin gitsin ne kadar uzattınız ya bi yere yamanmak için bu kadar da takla atılmaz ki Kurumun adını yerle bir ettiniz yazık size Babanızın çiftliğimi lan burası

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Haber YorumlarıSeko:

Hepinizi üstüste koymak farz oldu

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