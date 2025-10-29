Yamaç Paraşütü Pilotundan Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

TEKİRDAĞ'da yamaç paraşütü pilotu Gökhan Baran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı havada Türk bayraklı uçuş yaparak kutladı.

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yamaç paraşütü pilotu Gökhan Baran, gökyüzünde kutlama yaptı. Şarköy ilçesindeki Ganos Dağı eteklerinde uçuş hazırlıklarını tamamlayan Baran, 600 metre yükseklikteki pistten yolcusuyla birlikte havalandı. Yaklaşık 20 dakika süren uçuşta Türk bayrağı açan Baran, !Cumhuriyetimizin 102'inci yılını gökyüzünde kutladık, farklı bir deneyimdi. Bayrağımızla beraber uçuş yaptık, çok mutluyum" dedi.

Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,