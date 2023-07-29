Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Başladı

Yamaç Paraşütü Dünya Kupası 35 ülkeden 130 sporcunun katılımıyla Aksaray Hasan Dağı'nda başladı.

Hasan Dağı'nda gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük yamaç paraşütü organizasyonundan biri olan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası test uçuşuyla başladı. Yarışmalar 5 Ağustos tarihine kadar sürecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman, "Bugün 35 ülkeden 130 pilotla test uçuşlarına başladık. Yarın resmi açılışla şampiyona başlamış olacak. Hasan Dağı yamaç paraşütü yapılabilecek yerler arasında dünyada ilk 3'e girerek tescil kazandı. Türkiye'nin en iyi mesafe uçuşu yapılabilir dağı burası. Ülkemiz böyle bir dağa sahip olduğu için gururluyuz. Bütün halkımızı davet ediyoruz. Bu görseli kaçırmasınlar" diye konuştu.