Yalova VİP, İlk İç Saha Maçında Galip Geldi

Yalova VİP, İlk İç Saha Maçında Galip Geldi
Yalova VİP, Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki ilk iç saha maçında Bodrum Basketbol'u 98-90 mağlup ederek taraftarına galibiyet sevinci yaşattı.

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2025-2026 sezonunda mücadele eden Yalova VİP, taraftarlarının önünde çıktığı ilk maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bodrum Basketbol'u ağırlayan Yalova temsilcisi, seyircisinin desteğiyle maça etkili başladı. Mücadelenin ilk periyodunu 25-22 önde kapatan Yalova VİP, ikinci periyotta farkı açarak soyunma odasına 60-45 üstünlükle gitti. Üçüncü periyotta Bodrum Basketbol'un oyuna ortak olmasıyla skor 72-72 eşitlendi. Ancak son bölümde hata yapmayan Yalova VİP, sahadan 98-90 galip ayrıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
