Yalova Süper Amatör Küme'de Olaylar Çıktı

Yalova Süper Amatör Küme'de oynanan iki erteleme maçında saha ve tribünlerde olaylar yaşandı. Toplamda 2 kırmızı ve 20 sarı kart çıktı. Polis ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Yalova Süper Amatör Küme'de 3. haftanın iki erteleme maçında da saha ve tribünlerde olaylar çıktı. Söz konusu müsabakalarda toplam 2 kırmızı ve 20 sarı kart çıktı. Saha ve tribünlerde yaşanan olaylara polis ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Esenköy sahasında Çınarcık Belediyespor ile Safranspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 2-1 üstünlükte tamamladı. İkinci yarının başında ev sahibi, durumu 2-2 yaptı. Ancak Safranspor peş peşe goller bularak 4-2 öne geçerken, konuk ekibin gol sevinci sonrasında yeşil saha bir anda karıştı. Tribünden atlayan taraftarları jandarma ekipleri güçlükle önledi. Olaylar esnasında ev sahibi ekibin savunma oyuncusu Doğan Erbiçer, rakip oyunculara saldırması nedeniyle kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Mücadeleyi Safranspor 7-4 kazanırken, maçın hakemi Batuhan Kösem mücadelede 1 kırmızı, 9 da sarı kart gösterdi.

Tribün ve saha karıştı

Amatör Saha-1'de ise Sugören Gençlerbirliği ile Esenköyspor karşı karşıya geldi. Bu müsabakada da tribün ve saha olayları yaşandı. Mücadelenin bitimine dakikalar kala iki takım oyuncuları arasındaki ve tribündeki olayları polis ekipleri güçlükle dindirdi. Bu karşılaşmayı Sugören Gençlerbirliği 4-1 kazanırken maçın hakemi Ramazan Karahasan ise 1 kez kırmızı, 11 kez de sarı kartını gösterdi. - YALOVA