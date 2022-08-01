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Yalova spor haberleri | Yalova Belediyesi'nin Yaz Spor Okullarına yoğun ilgi

Yalova spor haberleri | Yalova Belediyesi'nin Yaz Spor Okullarına yoğun ilgi

Yalova spor haberi... Bu yıl ilk defa Yalova Belediyesi Gençlik ve Spor Birimi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen Yaz Spor Okullarında toplam 220 sporcu eğitim alıyor.

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Bu yıl ilk defa Yalova Belediyesi Gençlik ve Spor Birimi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen Yaz Spor Okullarında toplam 220 sporcu eğitim alıyor.

6-12 yaş arasında toplam 220 sporcunun yer aldığı Yaz Spor Okulları'nı ziyaret eden Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, tüm branşlarda yer alan sporculara ve eğitmenlere başarılar diledi.

Eylül ayının ilk haftası bitecek olan Yaz Spor Okulları önümüzde ki yıllarda da devam edecek. Basketbol, masa tenisi, satranç, yüzme ve jimnastik branşlarının yer aldığı Yaz Spor Okullarında sporculara eğitimler, branş antrenörleri tarafından veriliyor. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yalova Belediyesi gençlik Yalova Spor Haberler

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